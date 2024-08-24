Amed Sportif'in Transfer Stratejisi: Başkan Elaldı Açıklamalarda Bulundu

Amed Sportif Başkanı Aziz Elaldı'dan Transfer Açıklaması

Diyarbakır: Trendyol 1. Lig temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün başkanı Aziz Elaldı, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Stad Zemin Sorunları ve Çözüm Süreci

Elaldı, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, ligin 4. haftasındaki maçların Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurduklarını ve taleplerinin kabul edildiğini açıkladı. Uğur Okulları İstanbulspor ile oynanan maçta yaşanan zemin sorunlarına dikkat çeken Elaldı, 1 Eylül 2024'te Kocaelispor ile oynanacak maçın İstanbul'daki statta oynanacağını vurguladı.

Transfer Çalışmaları Hakkında Bilgiler

Elaldı, kulübün zor bir ligde mücadele ettiğini ifade ederek, "İhtiyaç duyulan mevkilere transfer yapmak için çalışmalarımız sürüyor. Bu sezon 12 transfer gerçekleştirdik. Ancak, kulübümüzün ve şehrimizin ekonomik kaynaklarını düşünmek zorundayız. Bu nedenle transferleri dikkatlice değerlendiriyoruz. Yapılan transferler çok iyi, ancak uyum süreci var. Takıma geç katılanlar da oldu. Sağ, sol açık ve santrafor pozisyonlarına ihtiyaç duyuyoruz," dedi.

Transfer sürecinin zorluklarına dikkat çeken Elaldı, "Piyasa oldukça hareketli ve büyük paralar dönüyor. Biz riske girecek durumda değiliz, bu yüzden sabırlı olmalıyız. Bu lig zorlayıcı; sabır ve anlayış bekliyoruz," diye ekledi.