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Amedspor'dan Altyapı ve Yatırımlar Üzerine Açıklamalar

Amedspor Başkanı Burç Baysal, altyapı çalışmalarının titizlikle sürdüğünü ve kamp sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 21:05
Amedspor'dan Altyapı ve Yatırımlar Üzerine Açıklamalar

Amedspor'dan Altyapı ve Yatırımlar Üzerine Açıklamalar

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Burç Baysal, altyapı çalışmalarının büyük bir titizlikle sürdüğünü belirtti. İkinci etap kampımız Bolu'da tüm hızıyla devam ediyor diyerek, bu kamp sürecinin 31 Temmuz'da tamamlanacağını ifade etti.

Baysal'ın Basın Toplantısındaki Açıklamaları

Amedspor Şehmus Özer Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Baysal, çalışmalarının belirli bir program çerçevesinde devam ettiğini söyledi. Altyapı çalışmalarımız büyük bir titizlikle ve herhangi bir karmaşaya yol açılmadan sürdürülmektedir. Kamp sürecinin tamamlanmasının ardından takımımız tekrar kente dönecektir.

Kurumsal Çalışmalar ve Eleştiriler

Kulübün kurumsal yapısına yönelik sosyal medya üzerinden yapılan eleştirileri dikkate aldıklarını belirten Baysal, daha iyi hizmet sunmak amacıyla kurumsal çalışmalara hız verdiklerini aktardı. Bölge oyuncularına verdikleri önemin altını çizen Baysal, "Takımımızın bölge insanından oluşabilecek bir yapıya kavuşması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Kampı yakından takip edenler görecektir ki 9 oyuncuyu kamp kadrosuna dahil ettik, bunların 6'sı ikinci kamp kadrosuna katıldı" ifadelerini kullandı.

Yatırımlar ve Sosyal Medya Tepkileri

Baysal, yaptıkları yatırımları da vurgulayarak, sosyal medya üzerinden şahsıma ve yönetim kuruluna yöneltilen hakaret içerikli yorumlara karşı kulübün kurumsal duruşunu koruyacaklarını ifade etti.

Toplantıya katılan Amedspor Asbaşkanı Şeyda Aslantaş ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da kısa konuşmalar yaptı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Burç Baysal (sağ 2), Amedspor Şehmus Özer Tesislerinde...

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Burç Baysal (sağ 2), Amedspor Şehmus Özer Tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamada bulundu. Toplantıda asbaşkan Şeyda Aslantaş (sol 2) ile Amed Sportif Faaliyetler Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya (sağda) da yer aldı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Burç Baysal (sağ 2), Amedspor Şehmus Özer Tesislerinde...

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Burç Baysal (sağ 2), Amedspor Şehmus Özer Tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamada bulundu. Toplantıda asbaşkan Şeyda Aslantaş (sol 2) ile Amed Sportif Faaliyetler Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya (sağda) da yer aldı.

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