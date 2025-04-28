Ampute Futbol Milli Takımı, 2026 Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Ampute Futbol Milli Takımı, 2026 Dünya Şampiyonası hedefiyle çalışmalarını hızlandırma kararı aldı. Teknik Direktör İsmail Temiz, hedeflerinin Kosta Rika'da gerçekleştirilecek turnuvada şampiyonluk olduğunu duyurdu.

UEFA ile İş Birliği

İsmail Temiz, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA yerleşkesinde devam eden “Football For All” programına katılarak, engelli bireylerin spora katılımını desteklemek amacıyla, UEFA ile ortak projelerde yer aldıklarını sözlerine ekledi. Temiz, bu projelerin, sporcuların hayat kalitesini artırmaya yönelik olduğunu vurguladı.

Deneyim Paylaşımı ve Etkinlikler