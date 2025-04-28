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Ampute Futbol Milli Takımı 2026 Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Ampute Futbol Milli Takımı, 2026 Dünya Şampiyonası için çalışmalarına yılbaşında hız verecek.

Yayın Tarihi: 28.04.2025 13:24
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 13:24
Ampute Futbol Milli Takımı 2026 Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Ampute Futbol Milli Takımı, 2026 Dünya Şampiyonası'na Hazırlanıyor

Ampute Futbol Milli Takımı, 2026 Dünya Şampiyonası hedefiyle çalışmalarını hızlandırma kararı aldı. Teknik Direktör İsmail Temiz, hedeflerinin Kosta Rika'da gerçekleştirilecek turnuvada şampiyonluk olduğunu duyurdu.

UEFA ile İş Birliği

İsmail Temiz, İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA yerleşkesinde devam eden “Football For All” programına katılarak, engelli bireylerin spora katılımını desteklemek amacıyla, UEFA ile ortak projelerde yer aldıklarını sözlerine ekledi. Temiz, bu projelerin, sporcuların hayat kalitesini artırmaya yönelik olduğunu vurguladı.

Deneyim Paylaşımı ve Etkinlikler

Eski bir ampute futbol oyuncusu olarak tecrübelerini aktaracakları bir seminar düzenlediklerini ifade eden Temiz, programın bir parçası olarak Ukrayna, Polonya ve Yunanistan'dan gelen sporcularla bilgi paylaşımında bulunacaklarını belirtti. “Hem saha deneyimleri hem de geçmiş dönem tecrübeleriyle ampute futbolun gelişimini desteklemeyi amaçlıyoruz,”

Sporseverleri Davet Ediyor

Eylül ayında Trabzon'da düzenlenecek Uluslar A Ligi karşılaşmalarına taraftarları davet eden Temiz, “Bu sene Polonya’da özel bir turnuvamız olacak. Polonya, Japonya, Fas ve Türkiye dörtlü bir turnuva gerçekleştireceğiz,”

Başarı İçin Sürdürülebilirlik

Ampute Futbol Milli Takımı'nın başarılarının sürdürülebilirliğine dikkat çeken İsmail Temiz, daha önceki dünya ve Avrupa şampiyonluklarını hatırlatarak, “Başarıda esas devamlılık ve sürdürülebilirliktir,”2026 Dünya Şampiyonası’na yönelik hazırlıkların yılbaşından itibaren hız kazanacağını belirten Temiz, “Orada da şampiyon olmak istiyoruz,”

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA yerleşkesinde devam eden "Football For All" programına katılan...

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA yerleşkesinde devam eden "Football For All" programına katılan Ampute Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz, AA muhabirine gelecek hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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