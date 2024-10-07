Ampute Milli Takımı Kırşehir'de Gösteri Maçı Düzenledi

Ampute Milli Takımı Kırşehir'de Sahne Aldı

Ampute Milli Futbol Takımı, Amatör Spor Haftası etkinlikleri çerçevesinde Kırşehir'de heyecan dolu bir gösteri maçı yaptı. Etkinlik, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Stadı'nda gerçekleştirildi.

Vali Demiryürek'ten Destek Mesaji

Etkinlikte söz alan Vali Murat Sefa Demiryürek, Ampute Milli Takımı'nın yanında olmaktan duyduğu gururu dile getirerek, "Her branşta amatör sporun destekleyicisiyiz. Gençlerimize doğru yönlendirme yapmak, onları iyilikle buluşturmak en önemli görevlerimizden biridir. Spor, bu yolda atılacak önemli bir adım," ifadelerini kullandı.

Kaptan Halil İbrahim'den Hedefler

Takım kaptanı Halil İbrahim Esen, Kırşehir'de sıcak bir karşılamayla karşılandıklarını belirtti. Arnavutluk'ta gerçekleşecek olan Balkan Şampiyonasına hazırlandıklarını hatırlatan Halil İbrahim, "Avrupa şampiyonlukları ve bir dünya kupamız var. Eksik olan Balkan kupasını kazanarak müzemize eklemek istiyoruz. Bunun için hocalarımızla sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Kupayı Türkiye'ye getirip, birlikte coşkuyla kutlayacağız," dedi.

Önemli İsimler Etkinlikte Bir Araya Geldi

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ve Kırşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kazım Kaya ile diğer protokol üyeleri de etkinlikte birer konuşma yaptı. Ayrıca, halk oyunları gösterisi ile renklenen organizasyonda, milli takım oyuncuları protokole formalar hediye etti.

Sevgi Gösterileri ve Coşku

Gösteri maçı, öğrenci ve vatandaşların büyük ilgisini çekti. İzleyiciler, milli takım oyuncularına yoğun sevgi gösterilerinde bulundu. Ampute Milli Futbol Takımı, izleyenleri hem sporu hem de sporcuyu sevdirme hedefiyle sahada müthiş bir performans sergiledi.