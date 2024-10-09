Ampute Milli Takımı'ndan Kuraklığa Dikkat Çeken Antrenman

Ampute Milli Takımı, Kuraklık Sorunu İçin Göl Üzerinde Antrenman Yaptı

Ampute Milli Futbol Takımı, Kırşehir'de bulunan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde yaşanan kuraklığa dikkat çekmek amacıyla gölün kuruyan yüzeyinde özel bir antrenman gerçekleştirdi. Takım, Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası hazırlıkları çerçevesinde bu anlamlı etkinliği düzenledi.

Teknik Direktör İsmail Temiz'in Açıklamaları

Ampute Milli Takımı'nın Teknik Direktörü İsmail Temiz, gölün daha önceki sulak halini bildiklerini belirterek, mevcut durum karşısında duydukları üzüntüyü dile getirdi. Temiz, "Doğa ve insan arasında bir savaş yaşanıyor. Bu durumu daha iyi gelecek nesillere bırakmak için farkındalık yaratmalıyız," dedi.

Kaleci Antrenörü İlhan Elmalı'nın Vurgusu

Takımın kaleci antrenörü ve emekli jeofizik mühendisi olan İlhan Elmalı, su rezervlerinin korunmasının önemine dikkat çekti. Elmalı, "Kamu görevlilerin bu meseleye öncelik vermesi gerekiyor. Kuraklığın arttığı bu bölgede su kaynaklarının sürekliliği sağlanmalıdır," ifadelerini kullandı.

Takım Kaptanı Halil İbrahim Esen’in Temennisi

Kaptan Halil İbrahim Esen, iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak adına burada olduklarını belirterek, gölün eski haline bir an önce kavuşmasını umut ettiğini ifade etti.

Kırşehir'i Koruma Platformu'ndan Destek

Kırşehir'i Koruma Platformu Başkanı Mustafa Düger, düzenlenen organizasyonun amacının Seyfe Gölü'ne dikkat çekmek olduğunu belirtti. Düger, bölgenin kuraklık yaşamakta olduğunu ve bu alanların korunması gerektiğini vurguladı.

Belediyeden Çarpıcı Açıklamalar

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Seyfe Gölü'nün küresel iklim değişikliği ve yer altı sularının azalması nedeniyle kuruduğunu ifade ederek, tarımsal faaliyetlerin de bu duruma katkı sağladığını belirtti.

Seyfe Gölü Kuş Cenneti, Kırşehir’in Mucur ilçesinde yer almakta olup, RAMSAR Sözleşmesi kapsamında koruma altında olan bir alan olarak dünyanın önemli kuş göç yolları arasında bulunmaktadır.

Ampute Milli Futbol Takımı, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ndeki kuraklığa dikkati çekti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, kuraklığa dikkati çekmek için Seyfe Gölü'nün kuruyan yüzeyinde antrenman yaptı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ndeki kuraklığa dikkati çekti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, kuraklığa dikkati çekmek için Seyfe Gölü'nün kuruyan yüzeyinde antrenman yaptı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ndeki kuraklığa dikkati çekti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, kuraklığa dikkati çekmek için Seyfe Gölü'nün kuruyan yüzeyinde antrenman yaptı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ndeki kuraklığa dikkati çekti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, kuraklığa dikkati çekmek için Seyfe Gölü'nün kuruyan yüzeyinde antrenman yaptı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ndeki kuraklığa dikkati çekti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, kuraklığa dikkati çekmek için Seyfe Gölü'nün kuruyan yüzeyinde antrenman yaptı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ndeki kuraklığa dikkati çekti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, kuraklığa dikkati çekmek için Seyfe Gölü'nün kuruyan yüzeyinde antrenman yaptı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ndeki kuraklığa dikkati çekti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, kuraklığa dikkati çekmek için Seyfe Gölü'nün kuruyan yüzeyinde antrenman yaptı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ndeki kuraklığa dikkati çekti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, kuraklığa dikkati çekmek için Seyfe Gölü'nün kuruyan yüzeyinde antrenman yaptı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ndeki kuraklığa dikkati çekti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, kuraklığa dikkati çekmek için Seyfe Gölü'nün kuruyan yüzeyinde antrenman yaptı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ndeki kuraklığa dikkati çekti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, kuraklığa dikkati çekmek için Seyfe Gölü'nün kuruyan yüzeyinde antrenman yaptı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ndeki kuraklığa dikkati çekti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, kuraklığa dikkati çekmek için Seyfe Gölü'nün kuruyan yüzeyinde antrenman yaptı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ndeki kuraklığa dikkati çekti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, kuraklığa dikkati çekmek için Seyfe Gölü'nün kuruyan yüzeyinde antrenman yaptı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ndeki kuraklığa dikkati çekti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, kuraklığa dikkati çekmek için Seyfe Gölü'nün kuruyan yüzeyinde antrenman yaptı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ndeki kuraklığa dikkati çekti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, kuraklığa dikkati çekmek için Seyfe Gölü'nün kuruyan yüzeyinde antrenman yaptı.

Ampute Milli Futbol Takımı, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ndeki kuraklığa dikkati çekti. Arnavutluk'taki Balkan Şampiyonası'na Kırşehir'de hazırlanan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, kuraklığa dikkati çekmek için Seyfe Gölü'nün kuruyan yüzeyinde antrenman yaptı.