Anadolu Efes 50. Yıl Özel Logosu ile 2025-26 Sezonuna Giriyor

Anadolu Efes, kuruluşunun 50. yılı olan 2025-26 sezonunda 12 Yapım tasarımı '50. Yıl Özel Logosu' ile maçlarda yer alacak.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 16:39
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 16:39
Anadolu Efes 50. Yıl Özel Logosu ile 2025-26 sezonunda sahada

Kulüp, yarım asırlık mirasını modern bir tasarımla kutluyor

Anadolu Efes, kuruluşunun 50. yılı olan 2025-26 sezonunda karşılaşmalarda "50. Yıl Özel Logosu" ile mücadele edecek.

Lacivert-beyazlı kulübün açıklamasına göre 12 Yapım tarafından tasarlanan 50. Yıl Logosu, Anadolu Efes'in köklü mirasını geleceğe taşıma vizyonunu simgeliyor. Logo, "başarı", "tutku" ve "sürdürülebilirlik" gibi kulübün temel değerlerini modern tasarım diliyle yansıtıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Müdürü Gökçe Dayı, "Zaferlerle, unutulmaz anlarla ve büyük bir aile olmanın gururuyla geçen yarım asırlık bir yolculuğu kutluyoruz. Bu sezon geçmişten bugüne taşıdığımız değerlerimizi ve kazandığımız zaferleri simgeleyen 50. yılımıza özel hazırladığımız logomuzla parkede olacağız. Birlikte yazdığımız bu hikayeyi, yine birlikte büyütmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

