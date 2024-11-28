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Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde LDLC ASVEL ile Karşılaşıyor

Yarın Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nin 12. haftasında LDLC ASVEL ile mücadele edecek. Maç Lyon'da TSİ 23.00'te başlayacak.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 10:18
Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde LDLC ASVEL ile Karşılaşıyor

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında yarın, Fransa'nın LDLC ASVEL ekibi ile karşılaşacak. Müsabaka, Lyon kentindeki LDLC Arena'da gerçekleşecek ve TSİ 23.00'te başlayacak.

Bu sezon 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak 9. sırada yer alan Anadolu Efes, Avrupa Ligi'ndeki mücadelelerine devam ediyor. Öte yandan, Fransız temsilcisi LDLC ASVEL ise 3 galibiyet ve 8 yenilgi ile 16. sırada bulunuyor.

Avrupa'da 848. Randevu
Anadoluf Efes, Avrupa kupalarında toplamda 848. karşılaşmasını oynayacak. 1979-1980 sezonundan itibaren Avrupa arenasında mücadele eden lacivert-beyazlılar, bugüne kadar 846 maçta 478 galibiyet ve 369 yenilgi elde etti. Ayrıca, Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'ndeki 600. müsabakasını gerçekleştirecek. 2001-02 sezonundan beri 599 maça çıkan Türk temsilcisi, bu karşılaşmaların 321'ini kazanırken, 278'inden mağlup ayrıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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