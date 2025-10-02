Anadolu Efes, Hapoel IBI ile Avrupa Ligi'nde Karadağ'da Karşılaşıyor

Anadolu Efes, Avrupa Ligi 2. haftasında Hapoel IBI ile TSİ 20.30'da Karadağ'ın Podgorica kentindeki Moraca Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 10:52
Anadolu Efes, Hapoel IBI ile Avrupa Ligi'nde Karadağ'da Karşılaşıyor

Anadolu Efes, Hapoel IBI ile Avrupa Ligi'nde Karadağ'da Karşılaşıyor

Güvenlik tedbirleri nedeniyle mücadele Podgorica'da

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın İsrail ekibi Hapoel IBI ile yapacağı iç saha maçını güvenlik tedbirleri doğrultusunda Karadağ'da oynayacak.

Karşılaşma, Podgorica kentinde bulunan Moraca Spor Salonu'nda TSİ 20.30'da başlayacak ve müsabaka S Sport 2'den canlı yayımlanacak.

Anadolu Efes, organizasyona ilk hafta maçında İsrail'in Maccabi Rapyd takımını Karadağ'da ağırlamış ve karşılaşmayı 85-78 kazanmıştı. Hapoel IBI ise ilk haftada İspanyol ekip Barcelona'yı 103-87 mağlup etmişti.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Marko Barac: Basketbol Süper Ligi Bu Sezon Avrupa'nın Zirvesinde
2
19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı İtalya'ya 10-0 Yenildi
3
Trendyol Süper Lig: Yasin Kol, Galatasaray-Beşiktaş Derbisinde
4
Cardoso: Yeni transferler uyum sağladığında Kayserispor başarılı olacak
5
Milli Güreşçiler Balkan Şampiyonası'na Hazırlanıyor
6
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2025-2026: 6 şehir, 11 takım yarışacak
7
Nazan Akın Güneş ve Havva Elmalı 2028 Los Angeles'ta Altın İçin Hazırlanıyor

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat