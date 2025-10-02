Anadolu Efes, Hapoel IBI ile Avrupa Ligi'nde Karadağ'da Karşılaşıyor
Güvenlik tedbirleri nedeniyle mücadele Podgorica'da
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında yarın İsrail ekibi Hapoel IBI ile yapacağı iç saha maçını güvenlik tedbirleri doğrultusunda Karadağ'da oynayacak.
Karşılaşma, Podgorica kentinde bulunan Moraca Spor Salonu'nda TSİ 20.30'da başlayacak ve müsabaka S Sport 2'den canlı yayımlanacak.
Anadolu Efes, organizasyona ilk hafta maçında İsrail'in Maccabi Rapyd takımını Karadağ'da ağırlamış ve karşılaşmayı 85-78 kazanmıştı. Hapoel IBI ise ilk haftada İspanyol ekip Barcelona'yı 103-87 mağlup etmişti.