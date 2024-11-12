Anadolu Efes'in Genel Direktörü Alper Yılmaz Görevinden Ayrıldı

Anadolu Efes'te Değişim: Alper Yılmaz Görevinden Ayrıldı

Anadolu Efes Spor Kulübü'nde önemli bir gelişme yaşandı. Genel Direktör Alper Yılmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan resmi duyuruda, Yılmaz'a kulübe kattığı değerler için teşekkür edildi.

Açıklamada, "Genel direktörümüz Alper Yılmaz, Türk basketboluna farklı bir konumda hizmet vermek amacıyla kulübümüzden ayrılma kararı almıştır." ifadeleri yer aldı.

Alper Yılmaz'ın Kariyeri

Alper Yılmaz, 2000-2006 yılları arasında Anadolu Efes forması giymiş ve 2009 yılında kulüpte sportif hizmetler müdürü olarak göreve başlamıştır. 2015 yılının Kasım ayından bu yana genel direktörlük görevini üstlenmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.