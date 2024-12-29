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Anadolu Efes, Karşıyaka'yı Kıl Payı Geçti: 99-96

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Karşıyaka'yı 99-96 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 17:37
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 17:37
Anadolu Efes, Karşıyaka'yı Kıl Payı Geçti: 99-96

Anadolu Efes, Karşıyaka'yı Zorlu Bir Mücadeleyle Yendi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Anadolu Efes, konuk ettiği Karşıyaka'yı 99-96'lık skorla mağlup etti.

Maç, karşılıklı basketlerle başladı. Karşıyaka, Muhsin Yaşar'la pota altında etkili bir oyun sergileyerek rakibi karşısında üstünlük sağladı. Ancak Anadolu Efes, Jordan Nwora'nın sayılarıyla bu farkı açtırmadı ve ilk çeyrek 24-23 Karşıyaka'nın üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci Çeyrekte Anadolu Efes Öne Geçti

İkinci yarıda etkili oynayan Anadolu Efes, 11. dakikada Nwora'nın iki sayılık basketiyle 25-24 öne geçti. Devamında, Oturu'nun pota altından bulduğu sayılarla üstünlüğü artırarak soyunma odasına 47-44 önde girdi.

Karşıyaka İkinci Yarıda Zorluk Çıkardı

Üçüncü çeyrekte Karşıyaka, Errick McCollum ve James Webb'in üç sayılık basketleriyle rakibini zor durumda bıraktı. 25. dakikada Sean Patrick McDermott'ın orta mesafeden bulduğu sayıyla 60-61 öne geçti. Ancak Anadolu Efes, tekrar oyuna döndü ve Jordan Nwora'nın 28. dakikada attığı basketle 68-62'lik bir seri yakaladı.

Heyecan Dolu Son Çeyrek

Elijah Bryant'ın diskalifiye olduğu maçta, son çeyrekte Karşıyaka dış atışlarla farkı kapatmaya çalıştı. Anadolu Efes, Erkan Yılmaz ile sayılar bularak karşılık verdi. McCollum'un güçlü performansı ile 38. dakikada takımını yeniden öne geçirdi (90-92). Fakat Anadolu Efes, son dakikalarına damgasını vurduğu golleriyle 95-94 öne geçti.

Maçın son bölümü büyük bir heyecana sahne oldu. Anadolu Efes, taraftar desteği ve sert savunmasıyla rakibinin oyuna dahil olmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 99-96'lık skorla kazandı.

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