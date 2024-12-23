Anadolu Efes, Merkezefendi'yi Farklı Geçti: 96-63

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes Tarafından Büyük Zafer

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftanın son mücadelesinde, Anadolu Efes, deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaştı. Maç sonucunda Anadolu Efes, rahat bir oyun sergileyerek rakibini 96-63 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, sezon hedefleri doğrultusunda önemli bir galibiyet elde etmiş oldu. Takımın performansı, hem hücum hem de savunma anlamında dikkat çekiciydi ve taraftarlarını sevindirdi.