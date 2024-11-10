Anadolu Efes Mersin Spor'u Rahat Geçti: 94-76

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Mersin Spor ile karşılaştı. Mücadele sonucunda Anadolu Efes, Mersin'i 94-76 mağlup etmeyi başardı.

Bu galibiyet, Anadolu Efes'in ligdeki performansını güçlendiren önemli bir adım oldu. Mersin Spor ise evinde kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin altıncı haftasında Mersin Spor ile Anadolu Efes, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla kareografi yapıldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin altıncı haftasında Mersin Spor ile Anadolu Efes, Mersin'deki Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla kareografi yapıldı.