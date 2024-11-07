Anadolu Efes, Monaco'yu Ağırlıyor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Monaco'yu Konuk Ediyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 8. hafta mücadelesinde yarın Monaco ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Basketbol Gelişim Merkezi'nde saat 20.00'de başlayacak.

Takım İstatistikleri

Ligin ilk 7 haftasında 4 galibiyet ve 3 yenilgi alan lacivert-beyazlı ekip, 7. sırada bulunuyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet rakamlarına sahip Monaco ise 9. basamakta yer alıyor.

Avrupa'daki 844. Karşılaşma

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında toplamda 844. karşılaşmasını oynayacak. 1979-1980 sezonundan bu yana Avrupa arenasında 843 maç gerçekleştiren takım, 476 galibiyet ve 367 yenilgi elde etti. Türk temsilcisi, THY Avrupa Ligi'nde ise 596. müsabakasını yapıyor ve bugüne dek oynadığı 595 maçtan 319'unu kazanmayı başardı. Ancak 276 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.