Anadolu Efes, P. J. Dozier ile Anlaştı

Anadolu Efes'ten Yeni Transfer: P. J. Dozier

Türkiye'nin önde gelen basketbol kulüplerinden Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu P. J. Dozier'i kadrosuna kattığını duyurdu. Lacivert-beyazlı ekip, 28 yaşındaki oyuncuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağladığını açıkladı.

Kariyerinde Önemli Kulüpler

P. J. Dozier'in kariyeri, Boston Celtics, Denver Nuggets, Sacramento Kings ve Partizan gibi önemli takımlarda şekillendi. Son olarak Minnesota Timberwolves forması giyen Dozier, Anadolu Efes'e katılarak yeni bir sayfa açıyor.