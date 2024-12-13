Anadolu Efes, Panathinaikos'u Farklı Geçti: Mijatovic'ten Önemli Açıklamalar

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes'ten Etkileyici Galibiyet

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u 93-67 gibi net bir skorla mağlup etti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan başantrenör Tomislav Mijatovic, takımın kalan maçlarda ulaşmayı hedefledikleri başarıları da ifade etti.

Mijatovic'ten Oyunculara Motivasyon

Mijatovic, oyuncularını tebrik ederek başladığı konuşmasında, "İstedikleri oyunu sahaya yansıttıklarını" belirtti. Oyuncularının sergilediği performanstan memnun olduğunu dile getiren Mijatovic, şunları kaydetti: "Oyuncularım, her dakikada iyi performans gösterdi. Harika bir koç tarafından yönetilen bir takıma karşı oynadık. Konsantrasyonumuzu kaybetmeden maçı yönettik."

Hedeflere Ulaşma Kararlılığı

Mijatovic, "Bundan sonra karşımızdaki rakip kim olursa olsun kendimize inanmaya devam etmeli, hedeflediğimiz noktalara ulaşmalıyız." diyerek takımın kararlılığının altını çizdi. Dönemsel zorlukların yaşayabileceğini ifade eden Mijatovic, sağlık durumunun önemine de vurgu yaptı.

Galibiyetlerin Önemi

"THY Avrupa Ligi bir dağa çıkmaya benziyor. Zirveye ulaşmak için her galibiyetin değeri çok büyük. Kazandığımız galibiyetler, sonraki galibiyetlerle daha da değerli hale gelecek." ifadelerini kullanan Mijatovic, sezon boyunca sağlıklı kalmanın dualarını ettiğini dile getirdi.

Takım Performansına Odaklanma

Mijatovic, takımın oyun içindeki verimliliğini artırma çabası içerisinde olduklarını da belirtti: "Basketbol canlı bir oyun; son maçlar için üçüncü çeyrek performanslarımızın iyi gittiğini görüyoruz. Oyuncularımız 40 dakika boyunca harika bir performans sergiledi."