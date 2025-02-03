DOLAR
35,93 -0,2%
EURO
36,77 1,27%
ALTIN
3.218,95 0,2%
BITCOIN
3.388.156,36 3,6%

Anadolu Efes, Real Madrid ile Avrupa Ligi'nde Zirve Mücadelesinde

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid ile 25. haftada karşılaşacak. Mücadele yarın saat 20.30'da başlayacak.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 09:54
Anadolu Efes, Real Madrid ile Avrupa Ligi'nde Zirve Mücadelesinde

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'i Ağırlıyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın İspanya'nın dev takımı Real Madrid ile karşılaşacak. Büyük bir heyecana sahne olacak bu mücadele, saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde başlayacak.

Bu sezon 24 maçta 11 galibiyet elde eden Anadolu Efes, 13 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Real Madrid ise 13 galibiyet ve 11 yenilgi ile mücadele ediyor.

Avrupa'da 861. Randevu

Anadolu Efes, Real Madrid karşılaşması ile birlikte Avrupa kupalarında 861. randevusuna çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, geride kalan 860 karşılaşmada 483 galibiyet alırken, 377 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan beri mücadele ettiği ve daha önce 2 kez şampiyonluk kazandığı THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, bu maçla birlikte 613. kez sahne alacak. Bu organizasyonda 612 maçta 326 galibiyet ve 286 mağlubiyet bulunuyor.

Anadolu Efes ve Real Madrid, THY Avrupa Ligi tarihinde 46. kez karşılaşacak. İki ekip arasında daha önceki mücadelelerde Anadolu Efes 16 galibiyet alırken, Real Madrid 29 maçı kazandı.

İLGİLİ HABERLER

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Çift Maç Haftası Başlıyor
2
Sivasspor, Kupa Mücadelesinde Kocaelispor ile Karşılaşıyor
3
Voleybol Haftası: SMS Grup Efeler Ligi 20. Hafta Maç Programı
4
Kırklarelispor, Beşiktaş Maçına Hazır!
5
Aston Villa, Marcus Rashford'u Kiraladı
6
Beşiktaş, Kırklarelispor ile Türkiye Kupası'nda Tarihi Maçta Buluşuyor
7
Türk Karateciler, Avrupa Şampiyonası'nda Madalya Peşinde

Yeni destek açıklandı! Çalışanlarına Akaryakıt Desteği Sunuyor

Bursa'da Ulaşımda Dev Zam: Taksi Ücretleri Yükseldi!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor