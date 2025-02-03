Anadolu Efes, Real Madrid ile Avrupa Ligi'nde Zirve Mücadelesinde

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Real Madrid'i Ağırlıyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın İspanya'nın dev takımı Real Madrid ile karşılaşacak. Büyük bir heyecana sahne olacak bu mücadele, saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde başlayacak.

Bu sezon 24 maçta 11 galibiyet elde eden Anadolu Efes, 13 karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Real Madrid ise 13 galibiyet ve 11 yenilgi ile mücadele ediyor.

Avrupa'da 861. Randevu

Anadolu Efes, Real Madrid karşılaşması ile birlikte Avrupa kupalarında 861. randevusuna çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, geride kalan 860 karşılaşmada 483 galibiyet alırken, 377 yenilgi yaşadı.

2001-2002 sezonundan beri mücadele ettiği ve daha önce 2 kez şampiyonluk kazandığı THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, bu maçla birlikte 613. kez sahne alacak. Bu organizasyonda 612 maçta 326 galibiyet ve 286 mağlubiyet bulunuyor.

Anadolu Efes ve Real Madrid, THY Avrupa Ligi tarihinde 46. kez karşılaşacak. İki ekip arasında daha önceki mücadelelerde Anadolu Efes 16 galibiyet alırken, Real Madrid 29 maçı kazandı.