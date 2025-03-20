Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Partizan'la Karşılaşıyor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi 30. haftasında yarın Belgrad'da Partizan ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 10:21
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Partizan'la Karşılaşıyor

Anadolu Efes, Partizan ile Zorlu Bir Maça Çıkıyor

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 30. haftasında yarın Sırbistan ekibi Partizan ile karşılaşacak. Belgrad Arena'da oynanacak bu önemli müsabaka, TSİ 22.45'te başlayacak.

Son Üç Maçta Üst Üste Galibiyet

Ligde oynadığı son üç müsabakayı kazanan lacivert-beyazlı ekip, 15 galibiyet ve 14 mağlubiyetle 11. sırada bulunuyor. Anadolu Efes ile aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip olan Partizan, averajla bir basamak yukarıda yer alıyor.

Tarihî Randevu

Anadolu Efes, Partizan ile oynayacağı bu maçla birlikte Avrupa kupalarında 866. randevusuna çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip, şu ana kadar Avrupa'da 865 karşılaşmada 487 galibiyet, 378 yenilgi elde etti.

THY Avrupa Ligi'ndeki İstatistikler

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde, 618. kez sahne alacak. Bu organizasyonda 617 maçta 330 galibiyet, 287 mağlubiyet yaşadı.

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