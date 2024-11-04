Anadolu Efes ve Kia Türkiye Sponsorluk Anlaşmasını Yeniledi

Anadolu Efes ile Kia Türkiye Arasındaki Sponsorluk Anlaşması Yenilendi

İki önemli marka, uzun süreli işbirliğini sürdürme kararı aldı. Anadolu Efes Kulübü ile Kia Türkiye arasında 10 yıldır devam eden sponsorluk anlaşmasının yenilenmesi için Fişekhane Galeri'de bir imza töreni gerçekleştirildi.

İmza Töreninde Açıklamalar

Törende Anadolu Efes Genel Direktörü Alper Yılmaz, başantrenör Tomislav Mijatovic ve Kia Türkiye Genel Müdürü Can Ağyel yer alarak açıklamalarda bulundu.

Alper Yılmaz, sürdürülebilir bir kulüp olabilmek için güçlü firmalarla birlikte çalışmanın önemine değinerek, "Bu, özel ve gurur verici bir gün. Kia Türkiye’nin bizim yanımızda olması gücümüzü artırıyor. İki tarafın sürdürülebilirlik vizyonlarının örtüşmesi, iş birliğimize farklı bir anlam katıyor." ifadelerini kullandı.

Kia'nın Destekleyici Rolü

Can Ağyel ise, "Kia, spora yatırım yapan ve sporun birleştirici gücüne inanan bir marka. Anadolu Efes ile birlikte yürütmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Gençler için daha iyi bir gelecek bırakma çabamızda Anadolu Efes’i hibrit araçlarla destekliyoruz." dedi.

Başarıya Giden Yolda Yatırımın Önemi

Tomislav Mijatovic, markaların spora yaptığı yatırımların kulüplerin başarısı için kritik olduğunu belirterek, "Kia gibi bir markayla devam eden işbirliğimiz, ekibimizin motivasyonunu artırıyor. Oyuncularımızın güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi yaşamaları, performansları için önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncuların Katılımı

İmza törenine Anadolu Efes'in oyuncuları Derek Willis, Doğuş Özdemiroğlu, Erkan Yılmaz, Rolands Smits ve Vincent Poirier de katıldı. Oyuncular, Kia'nın yeni elektrikli modelleri Kia EV3 ve Kia EV9 üzerinde de bilgi aldı.