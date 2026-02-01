Anıl Demirci'den Özür: Gaziantep FK, Gençlerbirliği'ne 2-1 Mağlubiyet

Anıl Demirci, Gençlerbirliği maçının ardından taraftarlardan özür diledi; maçın kırılma anı oyuncunun ayağının kayması oldu.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 19:56
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 20:17
Anıl Demirci'nin basın toplantısından öne çıkanlar

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği’ne 2-1 mağlup oldu.

"Üzgünüz. Ligin ikinci yarısına iyi bir giriş yapan, özellikle ivme yakalayan iç sahada dirençli bir futbol oynayan Gençlerbirliği karşısında henüz maçın başında yediğimiz gol bizi dezavantajlı duruma düşürdü. Aslında pozitif tarafından bakabileceğimiz şey, moral motivasyon olarak düşmemeye çalışmamız. Beraberlik golünü sürekli aradık. İlk yarı bulamadık ama ikinci yarı önemli bir dakikada beraberlik golü bulduk. Beraberlik golünden sonra deplasman takımı olarak, geriden gelip beraberliği yakalayan takım olarak sakin kalmalıydık. Ama birkaç haftadır galibiyet sıkıntımız olduğu için oyuncularımız gereğinden fazla dengesiz ve şuursuz ataklar gerçekleştirdi. Oyun biraz git gele döndü. İki takımın da her an gol bulabileceği bir hale döndü. Ne yazık ki bir oyuncumuzun şanssızlık yaşadığı pozisyonda ayağının kayması neticesinde 2-1 geriye düştük. Ne kadar çabalasak da ne yapsak da muvaffak olamadık. Buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarımızdan da özür diliyoruz"

Demirci, maç boyunca beraberlik için yoğun çaba gösterdiklerini, ancak erken gol ve maçtaki kritik anların sonuca etki ettiğini vurguladı. Özellikle oyuncunun ayağının kaymasının maçın dönüm noktası olduğunu belirtti.

Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Anıl Demirci, maç sonrası taraftarlardan özür diledi.

