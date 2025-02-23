Ankara'da 18 Yaş Altı Salon Beyzbolu Şampiyonası Sona Erdi

18 Yaş Altı Salon Beyzbolu Şampiyonası Tamamlandı

Ankara'da düzenlenen 18 Yaş Altı Salon Beyzbolu (Beyzbol5) Şampiyonası, büyük bir heyecanla sona erdi. Şampiyonada ASSAD Spor birinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

Pursaklar'da Gerçekleşen Şampiyona

Türkiye Ragbi Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, şampiyona Pursaklar'da gerçekleştirildi. Bu yılki turnuvanın finalistleri arasında yer alan Samsun Büyükşehir Belediyespor ikinci, Kızıltepe Spor Lisesi ise üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

Bu sonuçlarla birlikte, 18 yaş altı sporcular için önemli bir rekabet ortamı oluşturulmuş oldu. Katılan tüm takımları ve oyuncuları gösterdikleri performans nedeniyle tebrik ediyoruz.