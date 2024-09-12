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Ankara'da Büyükler ve Gençler Eskrim Turnuvası

Ankara, 13-15 Eylül tarihlerinde eskrim heyecanına ev sahipliği yapıyor. 414 sporcu madalya mücadelesi verecek.

Yayın Tarihi: 12.09.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 12:28
Ankara'da Büyükler ve Gençler Eskrim Turnuvası

Ankara'da Heyecan Dorukta

Büyükler Epe-Flöre ve Gençler Kılıç Açık Turnuvası, 13-15 Eylül tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek.

Turnuvanın Detayları

Türkiye Eskrim Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, organizasyon Yenimahalle Spor Kompleksi'nde başlayacak. Turnuvada, 23 ilden toplam 414 sporcu mücadele edecek; bu sporcunun 194'ü kadın olacak.

Kılıç, Flöre ve Epe

Kılıç branşında 147 sporcu, cumartesi günü ise flörede 97 eskrimci ve son gün yapılamk üzere 170 esi, madalyalar için piste çıkacak.

Ankara'daki bu organizasyon, genç yeteneklerin yanı sıra deneyimli eskrimcilerin de yeteneklerini sergilemesi için önemli bir fırsat sunuyor.

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