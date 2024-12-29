Ankara'da Türkiye Eskrim Şampiyonası Gerçekleşti: 347 Sporcu Madalya İçin Mücadele Etti

Ankara'da Türkiye Eskrim Şampiyonası

Türkiye Eskrim Büyükler Epe-Flöre ve Gençler Kılıç Şampiyonası, Ankara'da büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2024-2025 faaliyet takviminde yer alan bu önemli organizasyonda, Türkiye’nin 27 ilinden 347 sporcu madalya mücadelesi verdi. İlk gün büyükler epede 135 sporcu, ikinci günde büyükler flörede 74 sporcu ve son günde gençler kılıçta 138 sporcu ter döktü.

Dereceye Giren Sporcular

Üç gün süren organizasyonda dereceye giren sporcuların isimleri ise şöyle:

Büyük Erkek Epe

Doruk Erolçevik (Alanya SK) Halis Efe Elibol (Ankara Eskrim ve Pentatlon SK) Murat Meriç (İstanbul FASK) Emir Akal (İstanbul FASK)

Büyük Kadın Epe

Aleyna Ertürk (Çankaya Eskrim SK) Nilahsen Erten (Alfa Eskrim SK) Yağmur Yurttaş (Efsane Eskrim SK) Aybüke Öztürkmen Alsulu (Ares Eskrim SK)

Büyük Erkek Flöre

Mustafa Burak Çufadar (Prizma Eskrim SK) Baha Baykal Çetinel (Altınyurt SK) Tayga Yuvacan (Marmara Eskrim SK) Ege Karakurt (Atlantis SK)

Büyük Kadın Flöre

Alisa İsbir (Sportoto SK) Ada Küfeciler (ABFA SK) Beril Turhanlar (Atlantis SK) Azra Arıkan (Atlantis SK)

Genç Erkek Kılıç

Furkan Yaman (Sportoto SK) Enes Talha Kalender (EGO SK) Poyraz Kümük (Uludağ Eskrim SK) Adem Doruk Küpeli (Olympia Eskrim SK)

Genç Kadın Kılıç

Nil Güngör (Kastamonu Eskrim SK) Duru Ayşe Özgönül (Balestra Vişnelik Eskrim SK) Begüm Alkaya (Sportoto SK) Işıl Betül Elüstü (ANOKES SK)

Dereceye giren sporcular, ödüllerini TEF Başkanı Abdurrahman Karataş, başkan yardımcısı Yusuf Barsbuğa ve TEF yönetim kurulu üyeleri elinden aldı.

Türkiye Eskrim Büyükler Epe-Flöre ve Gençler Kılıç Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirildi. Yenimahalle Spor Kompleksi'nde üç gün süren organizasyonda 27 ilden 347 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Türkiye Eskrim Büyükler Epe-Flöre ve Gençler Kılıç Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirildi. Yenimahalle Spor Kompleksi'nde üç gün süren organizasyonda 27 ilden 347 sporcu madalya mücadelesi verdi.