Ankara'da Türkiye Judo Şampiyonası Sona Erdi

Ankara'da Türkiye Judo Şampiyonası Tamamlandı
Emre Yazgan Spor Toto Türkiye Judo Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirilen müsabakalarla sona erdi. Türkiye Judo Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, 55 şehirden toplam 618 judoka bu prestijli etkinlikte mücadele etti.
Erkekler Kategorisinde Alınan Sonuçlar
Şampiyonada erkekler kategorisinde kazanılan dereceler şu şekilde belirlendi:
- 60 kilo: Altın: Ramazan Kibaroğlu, Gümüş: Tuncay Türkman, Bronz: Alperen Ergün, Bronz: Emirhan Karahan
- 66 kilo: Altın: Muhammed Ali Demirel, Gümüş: Davut Toktay, Bronz: Mihraç Akkuş, Bronz: Tunahan Dinç
- 73 kilo: Altın: İbrahim Demirel, Gümüş: Bilal Çiloğlu, Bronz: Soner Kumtaş, Bronz: Niyazi Gökçen
- 81 kilo: Altın: Vedat Albayrak, Gümüş: Muhammed Mustafa Koç, Bronz: Musa Şimşek, Bronz: Bayram Kandemir
- 90 kilo: Altın: Ahmet Burak Çuhadar, Gümüş: Can Güzel, Bronz: Enes Pınar, Bronz: Mertan Kömpe
- 100 kilo: Altın: Halil Çimen, Gümüş: Ozan Kazel, Bronz: Suat Can Yapıcı, Bronz: Recep Çimen
- +100 kilo: Altın: İbrahim Tataroğlu, Gümüş: Tunahan Tutar, Bronz: Mert Mehmetağaoğlu, Bronz: Furkan Güner
Kadınlar Kategorisinde Alınan Sonuçlar
Kadınlar kategorisinde ise sonuçlar şu şekilde oldu:
- 48 kilo: Altın: Emine İkra Candan, Gümüş: Elif Kırt, Bronz: Zilan Ertem, Bronz: Tuğçe Beder
- 52 kilo: Altın: Gül Kader Şentürk, Gümüş: Buketnur Karabulut, Bronz: Yaren Kömürcü, Bronz: Ayşe Nur Sülün
- 57 kilo: Altın: Ayşenur Budak, Gümüş: Ayşenur Karadağ, Bronz: İlayda Merve Sak, Bronz: Ayşe Naz Özdemir
- 63 kilo: Altın: Ayten Mediha Yeksan, Gümüş: Ezgi Karademir, Bronz: Minel Akdeniz, Bronz: Habibe Afyonlu
- 70 kilo: Altın: Fidan Ögel, Gümüş: Tuana Gülenay, Bronz: Eda Karademir, Bronz: Sümeyye Kaya
- 78 kilo: Altın: Gülsüm Ağaç, Gümüş: Hatice Vandemir, Bronz: Ceylan Kocabey, Bronz: Şeyda Nur Çiçek
- +78 kilo: Altın: Hilal Öztürk, Gümüş: Sema Mete, Bronz: Kübranur Esir, Bronz: Yağmur Yılmaz
Bu heyecan dolu şampiyonada başarılı olan tüm judokaları tebrik ediyor, Türkiye Judo Federasyonu'na ise düzenledikleri bu etkinlik için teşekkür ediyoruz.