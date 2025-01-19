Ankara'da Türkiye Judo Şampiyonası Sona Erdi

Ankara'da Türkiye Judo Şampiyonası Tamamlandı

Emre Yazgan Spor Toto Türkiye Judo Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirilen müsabakalarla sona erdi. Türkiye Judo Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, 55 şehirden toplam 618 judoka bu prestijli etkinlikte mücadele etti.

Erkekler Kategorisinde Alınan Sonuçlar

Şampiyonada erkekler kategorisinde kazanılan dereceler şu şekilde belirlendi:

60 kilo: Altın: Ramazan Kibaroğlu, Gümüş: Tuncay Türkman, Bronz: Alperen Ergün, Bronz: Emirhan Karahan

Altın: Ramazan Kibaroğlu, Gümüş: Tuncay Türkman, Bronz: Alperen Ergün, Bronz: Emirhan Karahan 66 kilo: Altın: Muhammed Ali Demirel, Gümüş: Davut Toktay, Bronz: Mihraç Akkuş, Bronz: Tunahan Dinç

Altın: Muhammed Ali Demirel, Gümüş: Davut Toktay, Bronz: Mihraç Akkuş, Bronz: Tunahan Dinç 73 kilo: Altın: İbrahim Demirel, Gümüş: Bilal Çiloğlu, Bronz: Soner Kumtaş, Bronz: Niyazi Gökçen

Altın: İbrahim Demirel, Gümüş: Bilal Çiloğlu, Bronz: Soner Kumtaş, Bronz: Niyazi Gökçen 81 kilo: Altın: Vedat Albayrak, Gümüş: Muhammed Mustafa Koç, Bronz: Musa Şimşek, Bronz: Bayram Kandemir

Altın: Vedat Albayrak, Gümüş: Muhammed Mustafa Koç, Bronz: Musa Şimşek, Bronz: Bayram Kandemir 90 kilo: Altın: Ahmet Burak Çuhadar, Gümüş: Can Güzel, Bronz: Enes Pınar, Bronz: Mertan Kömpe

Altın: Ahmet Burak Çuhadar, Gümüş: Can Güzel, Bronz: Enes Pınar, Bronz: Mertan Kömpe 100 kilo: Altın: Halil Çimen, Gümüş: Ozan Kazel, Bronz: Suat Can Yapıcı, Bronz: Recep Çimen

Altın: Halil Çimen, Gümüş: Ozan Kazel, Bronz: Suat Can Yapıcı, Bronz: Recep Çimen +100 kilo: Altın: İbrahim Tataroğlu, Gümüş: Tunahan Tutar, Bronz: Mert Mehmetağaoğlu, Bronz: Furkan Güner

Kadınlar Kategorisinde Alınan Sonuçlar

Kadınlar kategorisinde ise sonuçlar şu şekilde oldu:

48 kilo: Altın: Emine İkra Candan, Gümüş: Elif Kırt, Bronz: Zilan Ertem, Bronz: Tuğçe Beder

Altın: Emine İkra Candan, Gümüş: Elif Kırt, Bronz: Zilan Ertem, Bronz: Tuğçe Beder 52 kilo: Altın: Gül Kader Şentürk, Gümüş: Buketnur Karabulut, Bronz: Yaren Kömürcü, Bronz: Ayşe Nur Sülün

Altın: Gül Kader Şentürk, Gümüş: Buketnur Karabulut, Bronz: Yaren Kömürcü, Bronz: Ayşe Nur Sülün 57 kilo: Altın: Ayşenur Budak, Gümüş: Ayşenur Karadağ, Bronz: İlayda Merve Sak, Bronz: Ayşe Naz Özdemir

Altın: Ayşenur Budak, Gümüş: Ayşenur Karadağ, Bronz: İlayda Merve Sak, Bronz: Ayşe Naz Özdemir 63 kilo: Altın: Ayten Mediha Yeksan, Gümüş: Ezgi Karademir, Bronz: Minel Akdeniz, Bronz: Habibe Afyonlu

Altın: Ayten Mediha Yeksan, Gümüş: Ezgi Karademir, Bronz: Minel Akdeniz, Bronz: Habibe Afyonlu 70 kilo: Altın: Fidan Ögel, Gümüş: Tuana Gülenay, Bronz: Eda Karademir, Bronz: Sümeyye Kaya

Altın: Fidan Ögel, Gümüş: Tuana Gülenay, Bronz: Eda Karademir, Bronz: Sümeyye Kaya 78 kilo: Altın: Gülsüm Ağaç, Gümüş: Hatice Vandemir, Bronz: Ceylan Kocabey, Bronz: Şeyda Nur Çiçek

Altın: Gülsüm Ağaç, Gümüş: Hatice Vandemir, Bronz: Ceylan Kocabey, Bronz: Şeyda Nur Çiçek +78 kilo: Altın: Hilal Öztürk, Gümüş: Sema Mete, Bronz: Kübranur Esir, Bronz: Yağmur Yılmaz

Bu heyecan dolu şampiyonada başarılı olan tüm judokaları tebrik ediyor, Türkiye Judo Federasyonu'na ise düzenledikleri bu etkinlik için teşekkür ediyoruz.