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Ankara Keçiörengücü, Ali Akman'ı Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, genç santrfor Ali Akman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 13:16
Ankara Keçiörengücü, Ali Akman'ı Transfer Etti

Ankara Keçiörengücü'nden Yeni Transfer: Ali Akman

Trendyol 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kulüp, son olarak Çorum FK forması giyen 23 yaşındaki santrfor Ali Akman ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan resmi açıklamada, "Ali Akman'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz," ifadelerine yer verildi. Ali Akman'ın transferi, taraftarlarda heyecan yarattı ve yeni sezon için umutları artırdı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, santrfor Ali Akman ile 3...

Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, santrfor Ali Akman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, santrfor Ali Akman ile 3...

Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, santrfor Ali Akman ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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