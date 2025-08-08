Ankara Keçiörengücü Haqi Osman'ı Kiraladı

Ankara Keçiörengücü, Haqi Osman'ı Transfer Etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK'den Haqi Osman'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten Açıklama Yayınlandı
Kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Haqi Osman ile anlaşmaya varmıştır. Haqi'ye kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Haqi Osman Hakkında
23 yaşındaki Ganalı hücum oyuncusu, geçen sezon Süper Lig'de 9 maça çıktı. Performansı ile dikkat çeken Osman, yeni takımında göstermesi beklenen yetenekleriyle taraftarları heyecanlandırıyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK'den Haqi Osman'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK'den Haqi Osman'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.