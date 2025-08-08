DOLAR
Ankara Keçiörengücü Haqi Osman'ı Kiraladı

Yayın Tarihi: 08.08.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 18:49
Ankara Keçiörengücü Haqi Osman'ı Kiraladı

Ankara Keçiörengücü, Haqi Osman'ı Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, Bodrum FK'den Haqi Osman'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten Açıklama Yayınlandı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücümüz, Haqi Osman ile anlaşmaya varmıştır. Haqi'ye kulübümüze 'hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Haqi Osman Hakkında

23 yaşındaki Ganalı hücum oyuncusu, geçen sezon Süper Lig'de 9 maça çıktı. Performansı ile dikkat çeken Osman, yeni takımında göstermesi beklenen yetenekleriyle taraftarları heyecanlandırıyor.

