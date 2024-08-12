Ankara Keçiörengücü, Kaleci Mehmet Erdoğan'ı Transfer Etti

Ankara Keçiörengücü'nden Yeni Transfer

Trendyol 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü, genç kaleci Mehmet Erdoğan'ı kadrosuna dahil etti. Kulüp, bu transferi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Mehmet Erdoğan Hakkında

Kulübün X hesabından yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, daha önce Konyaspor forması giyen genç kaleci Mehmet Erdoğan ile anlaşmaya varmıştır. Mehmet'e kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

20 yaşındaki kaleci, profesyonel kariyerine 2022-23 sezonunda altyapısından yetiştiği Konyaspor'da başladı. Ayrıca, Türkiye 18 ve 19 yaş altı milli takımlarında da görev aldığını belirtelim.