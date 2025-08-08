DOLAR
40,69 -0,05%
EURO
47,42 0,3%
ALTIN
4.449,13 -0,27%
BITCOIN
4.748.259,7 0,42%

Ankara Keçiörengücü'nün Hedefi Süper Lig'e Doğrudan Çıkmak

Ankara Keçiörengücü, yeni sezon için Süper Lig hedefini açıkladı. Başkan Sedat Tahiroğlu, altyapıya ve mali tasarrufa dikkat ettiklerini vurguladı.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 11:08
Ankara Keçiörengücü'nün Hedefi Süper Lig'e Doğrudan Çıkmak

Ankara Keçiörengücü Sezona Süper Lig Hedefiyle Başlıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün başkanı Sedat Tahiroğlu, kulübün yeni sezon hazırlıklarının tamamlandığını belirtti ve hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu açıkladı. Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025-2026 sezonu için başarılı bir hazırlık süreci geçirdiklerini ve lige hazır olduklarını dile getirdi.

Mali Yapı ve Transfer Stratejisi

Tahiroğlu, kulübün altyapı, mali yapı ve transfer konularında bir sorun yaşamadıklarını ifade ederek, "Önemli transferler yaptık. Bazı oyuncularımız ile yollarımızı ayırdık. Onların yerine ligi bilen, tecrübeli oyuncuları kadromuza kattık," dedi. Önceliklerindeki hedefin Süper Lig'e doğrudan çıkmak olduğunu belirten başkan, aksi bir durumda play-off'dan yükselmeyi deneyeceklerini vurguladı.

Mali açıdan yüksek harcamalardan kaçındıklarına dikkat çeken Tahiroğlu, "Ekonomik belirsizlikler ve yüksek maliyetler nedeniyle bu sezon kadro planlamamızı mütevazı bir bütçeyle yaptık. Transferlerde dikkatli hareket etmeye çalıştık. Geçen sezondaki kadroyu da koruyarak 5–6 takviye planladık," şeklinde konuştu.

Altyapının Önemi ve Yeni Tesisler

Sedat Tahiroğlu, altyapının futbol kulüpleri için kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Altyapı bir kulübün geleceğidir. Onun yaz okullarını çok önemsiyoruz. Sadece futbol değil, karateden, kick boksa kadar çeşitli branşlarla yaklaşık binlerce sporcu yetiştirdik. Ankara Yenimahalle'de yeni bir tesis yaptık. Gelecek yıllarda bu tesisten Ankara Keçiörengücü adına çok iyi futbolcular çıkacak. Altyapı ve tesisleşme o açıdan çok önemli. Bundan sonra daha iyi futbol seyir zevki, daha yüksek bir futbol ortaya koyacağımıza inanıyorum."

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün başkanı Sedat Tahiroğlu...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün başkanı Sedat Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını tamamladıklarını ve hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirtti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün başkanı Sedat Tahiroğlu...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün başkanı Sedat Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını tamamladıklarını ve hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, Teknik Direktör Değişikliğine Gidiyor
2
Sivasspor, Erzurumspor FK Maçına Hazır!
3
Metehan Mimaroğlu'ndan Gençlerbirliği'ne Arma Vurgusu: "Onur Verici"
4
Şampiyon Halterci Fatma Sena, 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na Hazırlanıyor
5
Deniz Türüç, Avrupa'da Çeyrek Final Hedefliyor
6
Ankara Keçiörengücü'nün Hedefi Süper Lig'e Doğrudan Çıkmak

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!