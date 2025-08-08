Ankara Keçiörengücü'nün Hedefi Süper Lig'e Doğrudan Çıkmak

Ankara Keçiörengücü Sezona Süper Lig Hedefiyle Başlıyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nün başkanı Sedat Tahiroğlu, kulübün yeni sezon hazırlıklarının tamamlandığını belirtti ve hedeflerinin Süper Lig'e çıkmak olduğunu açıkladı. Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025-2026 sezonu için başarılı bir hazırlık süreci geçirdiklerini ve lige hazır olduklarını dile getirdi.

Mali Yapı ve Transfer Stratejisi

Tahiroğlu, kulübün altyapı, mali yapı ve transfer konularında bir sorun yaşamadıklarını ifade ederek, "Önemli transferler yaptık. Bazı oyuncularımız ile yollarımızı ayırdık. Onların yerine ligi bilen, tecrübeli oyuncuları kadromuza kattık," dedi. Önceliklerindeki hedefin Süper Lig'e doğrudan çıkmak olduğunu belirten başkan, aksi bir durumda play-off'dan yükselmeyi deneyeceklerini vurguladı.

Mali açıdan yüksek harcamalardan kaçındıklarına dikkat çeken Tahiroğlu, "Ekonomik belirsizlikler ve yüksek maliyetler nedeniyle bu sezon kadro planlamamızı mütevazı bir bütçeyle yaptık. Transferlerde dikkatli hareket etmeye çalıştık. Geçen sezondaki kadroyu da koruyarak 5–6 takviye planladık," şeklinde konuştu.

Altyapının Önemi ve Yeni Tesisler

Sedat Tahiroğlu, altyapının futbol kulüpleri için kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Altyapı bir kulübün geleceğidir. Onun yaz okullarını çok önemsiyoruz. Sadece futbol değil, karateden, kick boksa kadar çeşitli branşlarla yaklaşık binlerce sporcu yetiştirdik. Ankara Yenimahalle'de yeni bir tesis yaptık. Gelecek yıllarda bu tesisten Ankara Keçiörengücü adına çok iyi futbolcular çıkacak. Altyapı ve tesisleşme o açıdan çok önemli. Bundan sonra daha iyi futbol seyir zevki, daha yüksek bir futbol ortaya koyacağımıza inanıyorum."

