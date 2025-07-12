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Ankara Keçiörengücü, Orta Saha Oyuncusu İshak Karaoğul ile Anlaştı

Ankara Keçiörengücü, Boluspor'dan İshak Karaoğul'u 4 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattı.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 13:49
Ankara Keçiörengücü, Orta Saha Oyuncusu İshak Karaoğul ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig takımlarından Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu İshak Karaoğul'u transfer etti.

Başkent ekibinin yaptığı açıklamada, son olarak Boluspor'da forma giyen 23 yaşındaki İshak Karaoğul ile 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamanın devamında, "İshak'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu İshak...

Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu İshak Karaoğul'u kadrosuna kattı.

Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu İshak...

Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu İshak Karaoğul'u kadrosuna kattı.

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