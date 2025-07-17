Ankara Keçiörengücü, Orta Saha Oyuncusu Odise Roshi'yi Transfer Etti

Ankara Keçiörengücü, Odise Roshi ile Anlaştı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Odise Roshi'yi renklerine bağladığını duyurdu.
Roshi Kulübe Katıldı
Kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'müz, Odise Roshi ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Roshi'ye 'kulübümüze hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.
Önceki Kulübü Erzurumspor
Arnavut milli futbolcu Odise Roshi, son olarak Erzurumspor'da forma giymişti. Keçiörengücü, yeni transferiyle kadrosunu güçlendirerek sezon hedeflerine ulaşmayı planlıyor.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Odise Roshi'yi renklerine bağladı.