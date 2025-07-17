DOLAR
40,28 0,05%
EURO
46,8 0,37%
ALTIN
4.297,64 0,8%
BITCOIN
4.744.316,15 1,59%

Ankara Keçiörengücü, Orta Saha Oyuncusu Odise Roshi'yi Transfer Etti

Ankara Keçiörengücü, Arnavut milli futbolcu Odise Roshi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 15:40
Ankara Keçiörengücü, Orta Saha Oyuncusu Odise Roshi'yi Transfer Etti

Ankara Keçiörengücü, Odise Roshi ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Odise Roshi'yi renklerine bağladığını duyurdu.

Roshi Kulübe Katıldı

Kulüpten yapılan açıklamada, "Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'müz, Odise Roshi ile 1 yıllık anlaşmaya varmıştır. Roshi'ye 'kulübümüze hoş geldin' diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.

Önceki Kulübü Erzurumspor

Arnavut milli futbolcu Odise Roshi, son olarak Erzurumspor'da forma giymişti. Keçiörengücü, yeni transferiyle kadrosunu güçlendirerek sezon hedeflerine ulaşmayı planlıyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Odise...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Odise Roshi'yi renklerine bağladı.

İLGİLİ HABERLER

İller Bankası'ndan 12 İlde Taşınmaz Satışı: Yüzde 35 Peşinat Yeterli!

İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Yeni Sigorta Düzenlemesi Geldi

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara Keçiörengücü, Orta Saha Oyuncusu Odise Roshi'yi Transfer Etti
2
Samsunspor Hollanda'daki Kampına Başladı
3
Türkiye Para Bisiklet Tarihinde İlk Adımı Attı: Dünya Şampiyonası'na Katılacak
4
Gençlerbirliği'nden Orhan Yüksel İçin Taziye Mesajı
5
Özel Sporcular Futsal ve Basketbol Milli Takımları, Avrupa Şampiyonası'na Galibiyetle Başladı
6
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA 6'lı Finali'ne Hazırlanıyor
7
Milli Basketbolcular ve Nedim Yücel, EuroBasket 2025 İçin Umutlu Mesajlar Verdi

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Devrimi: Tüketicilerin Cüzdanını Koruyacak Yenilikler

Yargıtay'dan Emekliler İçin Tarihi Karar: Maaşlara Haciz Yolu Açıldı

Asgari Ücrette Zam Beklentisi Artıyor: Uzmanlar Sonbaharı İşaret Ediyor

ATM'lerdeki Yeni Dolandırıcılık Yöntemi: Hayalet Panel

İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Yeni Sigorta Düzenlemesi Geldi

İller Bankası'ndan 12 İlde Taşınmaz Satışı: Yüzde 35 Peşinat Yeterli!

BDDK Kredi Kartı Borcu Yapılandırması: 48 Ay Vadeli Ödeme İmkanı

Vodafone'lulara 60.000 TL Sıfır Faizli Kredi Fırsatı

Temmuz Ayında SED Ödemeleri Başladı: Ailelere Zamlı Destek

İstanbul'da Halı Saha Fiyatlarına %600 Zam: Spor Tutkunları Şokta

Emekliler için Maaş Farkı Ödemeleri İçin Geri Sayım Başladı!

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi