Ankaragücü taraftarından ilginç hamle! Emre Belözoğlu neye uğradığını şaşırdı

Süper Lig'in 17. haftasındaki Ankaragücü-Hatayspor maç öncesi dikkat çekici bir olay meydana geldi. Zor bir süreçte olan Ankaragücü, eski başkan Faruk Koca'nın saldırısının gölgesinde, Sarı-Lacivertli taraftarlarla teknik direktör Emre Belözoğlu arasında etkileyici bir diyalog yaşandı.

Ankaragücü, sahasında Hatayspor'u ağırlarken, taraftarlar özlemle beklenen buluşmada duygusal anlar yaşattı. Takım otobüsünün girişini bloke eden taraftarlar, Emre Belözoğlu'yla özel bir görüşme gerçekleştirdi ve galibiyet için isteklerini iletti.





Emre Belözoğlu, taraftarların galibiyet taleplerini alırken, onlar da "Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Herkesin mutlu olmasına ihtiyaç var. Bu galibiyeti sizden bekliyoruz. Başkan için sahada olun." diyerek duygusal bir çağrıda bulundu. Belözoğlu'nun konuşmasına karşılık taraftarlar, coşkulu bir şekilde desteklerini sundu ve teknik direktöre tezahüratlarla moral verdi.

Ancak maçın skoru golsüz bir beraberlikle sona erdi. Ankaragücü, penaltı vuruşundan yararlanamayarak galibiyet elde edemedi. Bu gelişmeler, takımın içindeki zorlu süreçlere ve taraftarlarla kurulan duygusal bağa odaklanırken, futbolseverler maç sonrasındaki gelişmeleri merakla izledi.







