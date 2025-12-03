Antalya Büyükşehir'den Özel Gereksinimli Bireylere Ücretsiz Spor Kursu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5 yaş ve üzeri özel gereksinimli bireylere ücretsiz Özel Eğitimde Spor Kursları ile fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimi destekliyor.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 11:13
Antalya Büyükşehir'den Özel Eğitimde Spor Kursları

Antalya Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin fiziksel gelişimini desteklemek ve sosyal hayata katılımlarını güçlendirmek amacıyla Özel Eğitimde Spor Kurslarını başlattı. Uzman eğitmenler eşliğinde ücretsiz sunulan derslerde çocuklar hem eğleniyor hem de bireyselleştirilmiş programlarla gelişim fırsatı yakalıyor.

Program, hedef ve uygulama

Kurstan 5 yaşından büyük özel gereksinimli vatandaşlar yararlanıyor. Eğitimler 100. Yıl Sedir Spor Kompleksinde, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri düzenleniyor. Derslerde her çocuğun ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilmiş çalışmalar uygulanıyor; temel beceri, koordinasyon, denge, güç ve sosyal etkileşimi artıran egzersizler ile oyun temelli aktiviteler yer alıyor. Eğitmenlerle kurulan güven ilişkisi ve bireysel başarıların getirdiği özgüvenin program üzerindeki olumlu etkisi vurgulanıyor.

Ders yapısı ve eğitmen açıklaması

Yoldaş Mert Çetiner: "Ders süremiz 50 dakika olup, 2 öğretmen eşliğinde ve 2 ya da 3 kişilik gruplar halinde yapılıyor. Özel Eğitimde Spor derslerimizde çocuklarımızın eşleştirmesini; yaş, özel durum, yeteneklere göre yapmaktayız. Temel beceri ve koordinasyon çalışmaları, renk, sayı gibi kavramsal becerilerin yanı sıra, branşa yatkın çocuklarımızla da masa tenisi ve fitness dersleri yapmaktayız" dedi.

Başvuru ve iletişim

Özel Eğitimde Spor Kurslarına başvuru yapmak veya detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, genclikspor.antalya.bel.tr adresinden online başvuru yapabilir veya 0242 321 24 70 numaralı telefonu arayabilirler.

