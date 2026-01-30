Antalyaspor 1-1 Trabzonspor | Trendyol Süper Lig 20. Hafta

Trendyol Süper Lig 20. haftada Antalyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı; Onuachu penaltıdan eşitliği sağladı, Sami Uğurlu kırmızı kart gördü.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 22:31
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 22:31
Antalyaspor 1-1 Trabzonspor | Trendyol Süper Lig 20. Hafta

Antalyaspor 1-1 Trabzonspor — Trendyol Süper Lig 20. Hafta

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma, karşılıklı ataklara sahne olurken maçın dönüm noktaları ikinci yarıda yaşandı.

Maçtan Dakikalar (İkinci Yarı)

51. dakikada Trabzonspor, Hüseyin’in ceza sahasında Onuachu’ya yaptığı müdahale sonrası penaltı kazandı.

53. dakikada beyaz noktanın başına geçen Onuachu’nun vuruşunda top ağlara gitti. 1-1

54. dakikada penaltı pozisyonuna itiraz eden Antalyaspor Teknik Direktörü Sami Uğurlu önce sarı kart, ardından itirazının devam etmesi üzerine kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.

62. dakikada Muçi’nin sağdan yaptığı ortada Onuachu’nun kafa vuruşunda kaleci Julian topu kornere çeldi.

81. dakikada VAR incelemesi sonrası Hüseyin Türkmen’in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle Trabzonspor penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Onuachu’nun vuruşunda kaleci Julian gole izin vermedi.

90+2. dakikada Ouali’nin kullandığı serbest atışta Batagov’un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Stat ve Hakemler

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Murat Tuğberk Curbay, Hakan Yemişken

Kadrolar

Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Paal, Soner Dikmen, Safuri, Saric (Ceesay dk. 69), Samet Karakoç (Giannetti dk. 86), Ballet (Doğukan Sinik dk. 90+3), Van de Streek (Boli dk.87)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Dzhikiya, Hasan Yakub İlçin, Storm, Ensar Buğra Tıvsız

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Nwaiwu, Lovik (Mustafa Eskihellaç dk. 46), Folcarelli, Oulai, Augusto (Nwakaeme dk. 82), Muçi (Okay Yokuşlu dk. 88), Zubkov (Umut Nayir dk. 69), Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Bouchouari, Ozan Tufan, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller ve Kartlar

Goller: Van de Streek (dk. 43) (Antalyaspor), Onuachu (dk. 53 pen.) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Sami Uğurlu (dk. 53) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Ballet (Antalyaspor), Mustafa Eskihekkaç, Umut Nayir (Trabzonspor)

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 20. HAFTASINDA ANTALYASPOR, SAHASINDA TRABZONSPOR İLE 1-1 BERABERE...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 20. HAFTASINDA ANTALYASPOR, SAHASINDA TRABZONSPOR İLE 1-1 BERABERE KALDI.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 20. HAFTASINDA ANTALYASPOR, SAHASINDA TRABZONSPOR İLE 1-1 BERABERE...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor 1-1 Trabzonspor | Trendyol Süper Lig 20. Hafta
2
Trendyol Süper Lig 20. Hafta: Kasımpaşa 0-1 Samsunspor — Assoumou'nun 90+2'deki Golü
3
Zafer Uysal: Galibiyeti Balıkesirspor Ailesine Armağan Ettik
4
Gebze Belediyesi Ampute Futbol, TSK Rehabilitasyon'u 3-0 Yenerek 4. Sıraya Yükseldi
5
Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi 2025-26 Sonuna Kadar Kiraladı
6
Emir Ortakaya Çaykur Rizespor'a 2,5 Sezonluk İmza
7
Konyaspor, Adamo Nagalo'yu Sezon Sonuna Kadar Kiraladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları