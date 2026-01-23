Noa Lang Galatasaray'a Kiralandı

Galatasaray, Napoli'den Noa Lang'ı sezon sonuna kadar kiraladı; KAP açıklamasında transfer ücreti ve oyuncu garanti ücreti açıklandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 21:39
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 21:41
Galatasaray, Napoli’nin Hollandalı kanat oyuncusu Noa Langsezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

KAP Açıklaması ve Sözleşme Detayları

Sarı-kırmızılı kulüpten Noa Lang’ın transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada,

"Profesyonel futbolcu Noa Lang ve kulübü SSCN Napoli SPA ile futbolcunun 2025-2026 sezonunun kalan kısmı için şirketimizin yazılı talebine bağlı zorunlu olmayan satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 2.000.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise 2025-2026 sezonu için net 1.750.000 Euro garanti ücret ödenecektir"

Geçici transfer ücreti: net 2.000.000 Euro

Oyuncuya ödenecek garanti ücret: net 1.750.000 Euro (2025-2026 sezonu)

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları