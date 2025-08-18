Antalyaspor 2'de 2 yaptı: Süper Lig'de 9 sezon sonra en iyi başlangıç

OKTAY ÖZDEN - Hesap.com Antalyaspor, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Süper Lig'e umut verici bir başlangıç yaptı. Kasımpaşa ve Gençlerbirliği karşısında aldığı galibiyetlerle kırmızı-beyazlılar, 9 sezon sonra ilk iki haftada 2'de 2

Maçların kısa özeti

Ligde ilk hafta konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Akdeniz ekibi, böylece 4 sezon sonra lige galibiyetle başladı. İkinci hafta deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği mücadelesinden de 1-0 galip ayrılan Antalyaspor, sezonun ilk iki haftasında üst üste ikinci zaferini elde etti.

Takım daha önce galibiyetle başladığı 2020-21 sezonunda Gençlerbirliği'ni iç sahada 2-0 yenmiş; üst üste kazandığı 2015-16 sezonunda ise ilk hafta deplasmanda Başakşehir'i 3-2, ikinci hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etmişti.

Son 11 sezonda ilk iki hafta sonuçları

2015-2016 — Başakşehir-Antalyaspor 2-3 (1. Hafta); Antalyaspor-Gençlerbirliği 3-1 (2. Hafta)

2016-2017 — Antalyaspor-Osmanlıspor 0-0 (1. Hafta); Alanyaspor-Antalyaspor 2-1 (2. Hafta)

2017-2018 — Beşiktaş-Antalyaspor 2-0 (1. Hafta); Antalyaspor-Akhisarspor 2-2 (2. Hafta)

2018-2019 — Kayserispor-Antalyaspor 2-0 (1. Hafta); Antalyaspor-Konyaspor 3-3 (2. Hafta)

2019-2020 — Göztepe-Antalyaspor 0-1 (1. Hafta); Antalyaspor-Denizlispor 0-2 (2. Hafta)

2020-2021 — Antalyaspor-Gençlerbirliği 2-0 (1. Hafta); Beşiktaş-Antalyaspor 1-1 (2. Hafta)

2021-2022 — Antalyaspor-Göztepe 1-1 (1. Hafta); Fenerbahçe-Antalyaspor 2-0 (2. Hafta)

2022-2023 — Antalyaspor-Galatasaray 0-1 (1. Hafta); Ümraniyespor-Antalyaspor 0-1 (2. Hafta)

2023-2024 — Trabzonspor-Antalyaspor 1-0 (1. Hafta); Antalyaspor-Konyaspor 1-1 (2. Hafta)

2024-2025 — Antalyaspor-Göztepe 0-0 (1. Hafta); Beşiktaş-Antalyaspor 4-2 (2. Hafta)

2025-2026 — Antalyaspor-Kasımpaşa 2-1 (1. Hafta); Gençlerbirliği-Antalyaspor 0-1 (2. Hafta)

Antalyaspor'un bu sezonki başarılı başlangıcı, camiada beklentileri yükseltirken teknik ekip ve oyuncuların performansı dikkat çekiyor.

Süper Lig'e 4 sezon sonra galibiyetle başlayan Antalyaspor, Gençlerbirliği maçını da kazanıp 9 sezon sonra 2'de 2 yaptı.