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Antalyaspor, Adolfo Julian Gaich ile Anlaştı

Antalyaspor, Arjantinli forvet Adolfo Julian Gaich ile imza töreni düzenledi. Yeni sezon için hedeflerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 16:52
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 17:00
Antalyaspor, Adolfo Julian Gaich ile Anlaştı

Adolfo Julian Gaich, Antalyaspor ile İmza Attı

Trendyol Süper Lig temsilcisi Antalyaspor, Arjantinli forvet Adolfo Julian Gaich için bir imza töreni gerçekleştirdi. Tören, kulübün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlendi ve futbolseverlerin ilgisini topladı.

Gaich’in Türkiye'ye Dönüş Heyecanı

25 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor'un formasını giymenin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi. Gaich, "Yeni bir meydan okumaya başlıyorum. Güçlü bir ekip olmak için elimden geleni yapacağım," dedi ve takımının başarısına odaklanacağını belirtti.

Takım Yönetiminden Açıklamalar

Antalyaspor’un asbaşkanlarından Ali Altun, Gaich'in takıma katkı sağlayacağına inandığını vurguladı. "Golcü ihtiyacımızı gaich ile kapattık. Fizik olarak hazır ve ligimizi tanıyan bir oyuncu. Performansına bağlı olarak uzun yıllar bizimle kalacağını umuyorum," dedi.

Diğer asbaşkan Levent Ördek ise, Gaich'in bir yıl kiralık olarak transfer edildiğini hatırlatarak, "Geçen sezon önemli işler başardı. Buraya hazır gelmesi bizim için büyük bir avantaj. Antalyaspor’umuza hayırlı olsun," değerlendirmesinde bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Arjantinli forvet Adolfo Julian Gaich için imza...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Arjantinli forvet Adolfo Julian Gaich için imza töreni düzenledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Arjantinli forvet Adolfo Julian Gaich için imza...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Arjantinli forvet Adolfo Julian Gaich için imza töreni düzenledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Arjantinli forvet Adolfo Julian Gaich için imza...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Arjantinli forvet Adolfo Julian Gaich için imza töreni düzenledi.

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