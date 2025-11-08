Antalyaspor - Beşiktaş: VAR Görevi Alper Çetin'e Verildi

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Antalyaspor - Beşiktaş karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin olarak atandı.

Karşılaşma Detayları

Trendyol Süper Lig’in 12. hafta mücadelesi, bugün saat 20.00’de Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak.

Maçı yönetecek baş hakem Cihan Aydın olurken, yardımcı hakemler Candaş Elbil ve Murat Temel olarak görev yapacak. Dördüncü hakem görevini Gürcan Hasova üstlenecek.

VAR ekibinde Alper Çetin bulunacak; AVAR görevlerini ise Suat Güz ve Mehmet Türkmen yürütecek.

