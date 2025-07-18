Antalyaspor'da Rıza Perçin Dönemi Başladı

Antalyaspor'un Yeni Başkanı: Rıza Perçin

Antalyaspor'un olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Rıza Perçin getirildi. Genel kurul, Antalyaspor Spor Faaliyetleri Ticaret Sanayi AŞ'de, yönetim kurulu başkanı Sinan Boztepe'nin 1 Temmuz'da görevinden ayrılmasının ardından toplandı. Toplantı, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Rıza Perçin'in Açıklamaları

Tek aday olarak kura çekimine katılan Rıza Perçin, seçim sonrasında yaptığı konuşmada, üzerindeki yükün farkında olduğunu belirtti. "Takımımız kampta. Transfer engeline neden olan 15 dosyadan 12'sini hallettik. Pazartesi günü de diğer dosyaları hallederek transfer engelini açıyoruz," dedi.

Antalyalı olduğunu vurgulayan Perçin, "Antalya'nın öz evladıyım. Kimse merak etmesin, Antalyaspor, Antalya'nın öz evlatlarının elinde," sözlerini dile getirdi. Ayrıca, destek veren Antalya Valisi Hulusi Şahin'e de teşekkür etti.

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri

Rıza Perçin'in başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

Hasan Kayaarası

Fatih Demirtop

Oktay Arı

Ali Çan

Mehmet Boztaş

Emrah Çelik

Hakan Onay

Lokman Arslan

Selçuk Kahraman

Mehmet Hasan Güneysu

Bülent Kaya

Cesur Burak Akar

Mehmet Bora

Nail Öztürk

Emir Ekmekçi

Cihat Gökalp

Serkan Sürer

Ali Altınay

Nebi Erdemsoy

Haydar Ali Yıldırım

Medeni Korkut

Halil İbrahim Öcalan

Avni Bağçalı

Bilal Özkan

Çağdaş Uslu

Erkan Efeoğlu

Kemal Yılmaz

Serdar Kaya

Antalyaspor Spor Faaliyetleri Ticaret Sanayi AŞ'de, yönetim kurulu başkanı Sinan Boztepe'nin 1 Temmuz'da görevinden ayrılmasıyla kararı alınan olağanüstü genel kurul, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda tek aday olarak seçime giren Rıza Perçin (sol 4), başkanlığa seçildi.

Antalyaspor Spor Faaliyetleri Ticaret Sanayi AŞ'de, yönetim kurulu başkanı Sinan Boztepe'nin 1 Temmuz'da görevinden ayrılmasıyla kararı alınan olağanüstü genel kurul, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda tek aday olarak seçime giren Rıza Perçin (sol 4), başkanlığa seçildi.