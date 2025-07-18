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Antalyaspor'da Rıza Perçin Dönemi Başladı

Antalyaspor'un olağanüstü genel kurulunda Rıza Perçin başkanlığa seçildi. Transfer engellerinin kalkacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.07.2025 18:12
Güncelleme Tarihi: 18.07.2025 18:12
Antalyaspor'da Rıza Perçin Dönemi Başladı

Antalyaspor'un Yeni Başkanı: Rıza Perçin

Antalyaspor'un olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Rıza Perçin getirildi. Genel kurul, Antalyaspor Spor Faaliyetleri Ticaret Sanayi AŞ'de, yönetim kurulu başkanı Sinan Boztepe'nin 1 Temmuz'da görevinden ayrılmasının ardından toplandı. Toplantı, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Rıza Perçin'in Açıklamaları

Tek aday olarak kura çekimine katılan Rıza Perçin, seçim sonrasında yaptığı konuşmada, üzerindeki yükün farkında olduğunu belirtti. "Takımımız kampta. Transfer engeline neden olan 15 dosyadan 12'sini hallettik. Pazartesi günü de diğer dosyaları hallederek transfer engelini açıyoruz," dedi.

Antalyalı olduğunu vurgulayan Perçin, "Antalya'nın öz evladıyım. Kimse merak etmesin, Antalyaspor, Antalya'nın öz evlatlarının elinde," sözlerini dile getirdi. Ayrıca, destek veren Antalya Valisi Hulusi Şahin'e de teşekkür etti.

Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri

Rıza Perçin'in başkanlığındaki yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

  • Hasan Kayaarası
  • Fatih Demirtop
  • Oktay Arı
  • Ali Çan
  • Mehmet Boztaş
  • Emrah Çelik
  • Hakan Onay
  • Lokman Arslan
  • Selçuk Kahraman
  • Mehmet Hasan Güneysu
  • Bülent Kaya
  • Cesur Burak Akar
  • Mehmet Bora
  • Nail Öztürk
  • Emir Ekmekçi
  • Cihat Gökalp
  • Serkan Sürer
  • Ali Altınay
  • Nebi Erdemsoy
  • Haydar Ali Yıldırım
  • Medeni Korkut
  • Halil İbrahim Öcalan
  • Avni Bağçalı
  • Bilal Özkan
  • Çağdaş Uslu
  • Erkan Efeoğlu
  • Kemal Yılmaz
  • Serdar Kaya

Antalyaspor Spor Faaliyetleri Ticaret Sanayi AŞ'de, yönetim kurulu başkanı Sinan Boztepe'nin 1...

Antalyaspor Spor Faaliyetleri Ticaret Sanayi AŞ'de, yönetim kurulu başkanı Sinan Boztepe'nin 1 Temmuz'da görevinden ayrılmasıyla kararı alınan olağanüstü genel kurul, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda tek aday olarak seçime giren Rıza Perçin (sol 4), başkanlığa seçildi.

Antalyaspor Spor Faaliyetleri Ticaret Sanayi AŞ'de, yönetim kurulu başkanı Sinan Boztepe'nin 1...

Antalyaspor Spor Faaliyetleri Ticaret Sanayi AŞ'de, yönetim kurulu başkanı Sinan Boztepe'nin 1 Temmuz'da görevinden ayrılmasıyla kararı alınan olağanüstü genel kurul, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Genel kurulda tek aday olarak seçime giren Rıza Perçin (sol 4), başkanlığa seçildi.

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