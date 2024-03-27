Antalyaspor'dan şaşırtan Galatasaray hamlesi

Antalyaspor Espor takımı, Galatasaray Espor karşılaşmasının ardından flaş bir paylaşım ve önemli açıklamalarda bulundu.





Antalyaspor Espor takımı, Galatasaray Espor maçının ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

OLAY NEYDİ?

1 Mart 2024 tarihli MHK maçının Galatasaray - Antalyaspor karşılaşmasını analiz eden kısmı sosyal ağlara sızdırılmış, ardından Türkiye Futbol Federasyonu maçın tam versiyonunu paylaşmıştı.

Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, Galatasaray lehine verilen ilk penaltı kararını sordu: "Abdülkadir, sence bir hafta sonra hala hata mı?" MHK hakem antrenörü Hugh Dallas'ın sorusuna şu cevabı verdi: "Basit bir temastı, penaltı olduğunu düşünmüyorum" demişti.