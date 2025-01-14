Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile 1.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Onvo Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak yeni teknik direktörünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 19:54
Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile 1.5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Antalyaspor'da Yeni Dönem: Emre Belözoğlu Göreve Başladı

Trendyol Süper Lig temsilcisi Onvo Antalyaspor, heyecan verici bir değişikliğe imza atarak Emre Belözoğlu'nu teknik direktörlük pozisyonuna getirdi. Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, Belözoğlu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Hoş Geldin Emre Belözoğlu

Açıklamada, "Teknik direktörümüze hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi. Emre Belözoğlu'nun, Antalyaspor'un hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

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