Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile İlk Galibiyet İçin Hazırlanıyor

Antalyaspor Basın Sözcüsü Fatih Gürcü, Kasımpaşa maçında galibiyete odaklandıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 11:31
Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile İlk Galibiyet İçin Hazırlanıyor

Antalyaspor, Emre Belözoğlu ile İlk Galibiyet İçin Hazırlanıyor

Antalyaspor'un Basın Sözcüsü Fatih Gürcü, Kasımpaşa maçını kazanacaklarına inandıklarını ifade etti. Gürcü, "Taraftarlarımız stattan mutlulukla ayrılacak" diyerek umut dolu bir mesaj verdi.

Emre Belözoğlu Yönetiminde İyileşme Süreci

Kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Alex de Souza ile yollarını ayırdıktan sonra Emre Belözoğlu'nu takımın başına getirdi. Belözoğlu yönetiminde 5 maç geçiren Antalyaspor, ilk maçında Göztepe'ye 1-0 mağlup olmuş, ardından Beşiktaş ile 1-1 berabere kalmıştı.

Ligin 22. haftasında Hatayspor'u deplasmanda 3-2 yenmeyi başaran Antalyaspor, evinde Başakşehir ile 0-0 ve deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalarak, Kasımpaşa karşısında sahasındaki ilk galibiyeti almak için mücadele etmeyi amaçlıyor.

Gelecek Hedefler

Fatih Gürcü, Kasımpaşa maçı için teknik heyet ve futbolcuların iyi hazırlandığını belirtirken, "Takım sahaya mutlak 3 puan için çıkacak" dedi. Gürcü, ayrıca Emre Belözoğlu'nun kısa, orta ve uzun vadeli planları hakkında, "Hocamız kısa vadede alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Orta vadede ise ligi ilk 5 veya 7 içinde tamamlamayı amaçlıyoruz" şeklinde bilgi verdi.

Gürcü, Belözoğlu'nun gelişiyle birlikte takımın motivasyonunun arttığını ve sahada inançla mücadele ettiğini vurguladı. "Oyun olarak gelişiyoruz. Takımımızın ve hocamızın ortaya koyduğu performans göz dolduruyor, geleceğe dair umut veriyor" diyerek sözlerini tamamladı.

Onvo Antalyaspor Basın Sözcüsü Fatih Gürcü, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Onvo Antalyaspor Basın Sözcüsü Fatih Gürcü, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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