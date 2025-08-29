Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Süper Lig 4. Hafta Antalya'da
Maç Detayları
Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
Karşılaşma Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve müsabaka saat 21.30'da başlayacak.
Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Takım Durumu
Ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 yenilgi alan Antalyaspor, topladığı 6 puan ile 6. sırada yer alıyor.
Bir maçı eksik İstanbul ekibi ise 2 yenilgi ile son basamakta bulunuyor.
Antalyaspor, maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.