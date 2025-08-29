DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,02 0,27%
ALTIN
4.509,1 -0,04%
BITCOIN
4.522.407,77 1,8%

Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Süper Lig 4. Hafta Antalya'da

Antalyaspor, Süper Lig 4. haftasında Corendon Airlines Park'ta Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Maç 21.30'da, hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 11:33
Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Süper Lig 4. Hafta Antalya'da

Antalyaspor - Fatih Karagümrük: Süper Lig 4. Hafta Antalya'da

Maç Detayları

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Karşılaşma Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak ve müsabaka saat 21.30'da başlayacak.

Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Takım Durumu

Ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet ve 1 yenilgi alan Antalyaspor, topladığı 6 puan ile 6. sırada yer alıyor.

Bir maçı eksik İstanbul ekibi ise 2 yenilgi ile son basamakta bulunuyor.

Antalyaspor, maçın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Başladı: Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Sahil Sürat Yarışları
2
İspanya Milli Takımı'nın Bulgaristan ve Türkiye Maçları Kadrosu Açıklandı
3
Kars'ta Muaythai Sporcularından Sarıkamış Şehitlerine Saygı Yürüyüşü
4
Evin Demirhan Yavuz: Olimpiyat Madalyasıyla Mindere Veda Etme Hedefi
5
Hüsrev Doğru, Kızına Verdiği 'Dünya Şampiyonluğu' Sözü İçin Varna'ya Hazırlanıyor
6
Fatma Belinay Ergin Avrupa Şampiyonluğu İçin Hazırlanıyor
7
UEFA Konferans Ligi: Play-off tamamlandı — Lig aşamasına yükselen 23 takım

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı