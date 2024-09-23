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Antalyaspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor, Fenerbahçe karşılaşması için hazırlıklara hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 22:54
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 22:58
Antalyaspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor'un Hazırlıkları

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edeceği maç için hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor.

Antrenman Detayları

Önceki gün Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde yer alan futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki fitness salonunda yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular Alex de Souza yönetiminde sahada antrenman yaptı.

Genç Oyuncular da Katılıyor

Antalyaspor'un sahadaki antrenmanına 19 yaş altı takımının oyuncuları da eşlik etti. Bu, genç yeteneklerin gelişimi açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

Yönetim Saha Kenarında

Antalyaspor'un antrenmanı, kulüp başkanı Sinan Boztepe ve bazı yöneticiler tarafından da dikkatle izlendi.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına...

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başladı. İdmana 19 yaş altı takım oyuncuları da katıldı.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına...

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başladı. İdmana 19 yaş altı takım oyuncuları da katıldı.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına...

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edeceği maçın hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde başladı. İdmana 19 yaş altı takım oyuncuları da katıldı.

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