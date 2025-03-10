Antalyaspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Antalyaspor Galatasaray Maçına Hazırlıklarına Başladı

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında 14 Mart Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maç için hazırlıklara hız verdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından bir gün izin kullanan kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi.

Emre Belözoğlu Yönetiminde Çalışmalar Başladı

Akdeniz temsilcisi, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışmaları ve yarı sahada çift kale maç gerçekleştirdi. İdmanı, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe de takip ederek takımın hazırlık sürecine destek verdi.

Antalyaspor, yarınki antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmana katılan Andros Townsend (sağda) ile Moussa Djenepo (solda), bir pozisyonda mücadele etti.

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki idmana katılan Andros Townsend (sağda) ile Moussa Djenepo (solda), bir pozisyonda mücadele etti.