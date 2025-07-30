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Antalyaspor, Hesap.com ile İsim Sponsoru Anlaşması İmzaladı

Antalyaspor, Hesap.com ile isim sponsorluğu anlaşması imzalayarak kulüp tarihinde önemli bir adım attı.

Yayın Tarihi: 30.07.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 30.07.2025 15:32
Antalyaspor, Hesap.com ile İsim Sponsoru Anlaşması İmzaladı

Antalyaspor ve Hesap.com'dan Önemli Anlaşma

Trendyol Süper Lig'in köklü ekiplerinden Antalyaspor, Hesap.com ile yeni bir isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreni, kulüp başkanı Rıza Perçin'in katılımıyla gerçekleşti.

Başkan Perçin, yaptığı açıklamada, geçen yılki sponsorluğa kıyasla bu yılki sözleşmede %100'lük bir artış sağladıkları bilgisini verdi. Ülkenin köklü kulüplerinden biri olarak Antalyaspor'un yönetiminde önemli görevler üstlenen Antalya Valisi Hulusi Şahin'in de desteklerinden bahsetti.

Antalyaspor İçin Feda Sezonu

Perçin, bu yılı “Antalyaspor feda sezonu” olarak nitelendirerek, kulübün özlenen başarılarına ulaşması için tüm gücüyle çalışacaklarını vurguladı. Takımın transfer yasağını kaldırmak amacıyla 16 dosyayı kısa sürede çözüme kavuşturduklarını açıkladı.

Hesap.com'dan Destek ve Projeler

Hesap.com Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oray Durmazoğlu, Antalyaspor ile iş birliğinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken, kulübe ek gelir sağlayacak yeni projeler geliştirmeyi plandıklarını belirtti. Durmazoğlu, taraftara platformlarına katılım çağrısında bulunarak, “Bir yıllık anlaşma yerine uzun vadeli bir yapı içinde bulunduk” dedi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile Hesap.com arasında isim sponsorluğu anlaşması...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile Hesap.com arasında isim sponsorluğu anlaşması imzalandı. Anlaşma, Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin (sağda) ve Hesap.com Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oray Durmazoğlu (solda) arasında imzalandı.

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