Antalyaspor, Konyaspor Maçına Hazır

Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak. Takım, bu kritik maçın hazırlıklarını başarıyla tamamladı.

Hazırlıklar Tamamlandı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyaspor dün Konya'ya ulaştı ve Konyaspor tesislerinde, teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Takım, bu antrenmanla birlikte maç için son hazırlıklarını yapmış oldu.

Maç Bilgileri

TÜMOSAN Konyaspor ve Onvo Antalyaspor karşılaşması, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Sakatlıklar Dikkat Çekiyor

Antalyaspor'da, sakatlıkları nedeniyle maça çıkamayacak olan oyuncular arasında Emrecan Uzunhan, Burak İngenç, Bahadır Öztürk, Braian Samudio ve Moussa Djenepo yer alıyor. Bu eksiklik, takımın kadrosunda önemli bir etki yaratabilir.