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Antalyaspor Kulübü'nde Mustafa Ergün Dönemi Başladı

Mustafa Ergün, Antalyaspor'un olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçildi. Ergün, yeni projelerle kulübü ileri taşımayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 23:45
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 00:00
Antalyaspor Kulübü'nde Mustafa Ergün Dönemi Başladı

Antalyaspor Kulübü'nde Başkanlık Koltuğuna Mustafa Ergün Oturdu

Eski adı "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan Antalyaspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda Mustafa Ergün başkanlığa seçildi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleşen genel kurulda, Ergün ile Sezgin Özer rakip olarak karşı karşıya geldi.

Genel kurulda, oy verme işleminin açık yapılması önergesi ile ilgili tartışmalar yaşandı. Gerginliğin ardından divan başkanı Kamile Yıldırım Gülgün, izleyicilerden sahne önünden geri çekilmelerini istedi. Antalyaspor'un mevcut başkanı Sinan Boztepe de, dernek üyelerini sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada, salon dışında hazır bekleyen çevik kuvvet polisi, olası gerginliğe karşı sahne önünde görev aldı.

Olağanüstü genel kurulda, açık oy verme önergesinin geri çekilmesiyle birlikte salona 4 sandık getirildi ve seçim sürecine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Mustafa Ergün 352 oy ile başkanlığa seçilirken, Sezgin Özer 331 oy aldı.

Yeni Projeler ve Hedefler

Yeni başkan Mustafa Ergün, yaptığı konuşmada, kulüpte yeni bir sayfa açmayı hedeflediklerini belirtti. Ergün ayrıca, Antalyaspor'un sadece sportif başarılarıyla değil, kurumsal yapısıyla da öne çıkmasını arzuladıklarını ifade etti. Spor otelinin projeleri arasında bulunduğunu vurgulayan Ergün, Antalyaspor'un daha güçlü bir yapıya kavuşması için çalışmalar yapacaklarını açıkladı.

Antalyaspor Kulübü, bünyesinde kulüp, vakıf ve anonim şirket barındırmakta olup, başkanlık görevi Aş'nin başkanı tarafından üstlenilmektedir.

Eski adı "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan Antalyaspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda...

Eski adı "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan Antalyaspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda, Mustafa Ergün (fotoğrafta) başkanlığa seçildi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki zaman zaman tartışmaların yaşandığı genel kurulda, başkanlığa Mustafa Ergün ile Sezgin Özer aday oldu.

Eski adı "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan Antalyaspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda...

Eski adı "Antalyaspor Kulübü Derneği" olan Antalyaspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda, Mustafa Ergün (fotoğrafta) başkanlığa seçildi. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki zaman zaman tartışmaların yaşandığı genel kurulda, başkanlığa Mustafa Ergün ile Sezgin Özer aday oldu.

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