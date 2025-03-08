Antalyaspor, Rizespor'u 2-1 Geçti: Emre Belözoğlu'ndan Önemli Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Onvo Antalyaspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik direktör Emre Belözoğlu, "Bizim için gerçekten 3 puanla anlatılamayacak kadar değerli bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum." dedi.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü Kutlaması

Belözoğlu, sözlerine Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayarak başladı. Kadınların hayatımızdaki önemli parçalar olduğunu vurgulayan Belözoğlu, "Kadınları bir gün değil, hayatımızın her anında sevgiyle, saygıyla anmak bizim için değerli ve önemli." dedi.

Maçın Değerlendirilmesi

Karşılaşmanın başlangıcında rakiplerinin hızlı bir oyun sergilediğini belirten Belözoğlu, "İlk 20 dakikadan sonra bire bir oyun anlayışını tercih ettik ve bunun karşılığını sahada aldık." ifadesini kullandı. İlk yarıda birçok pozisyon yakaladıklarını ancak öne geçemediklerini belirten Belözoğlu, ikinci yarıda oyunun hâkimiyetinin kendilerinde olduğunu vurguladı.

Kaleci Performansı ve Sonuç

Rizespor'un golü yedikten sonra üst üste fırsatlar oluşturduğunu söyleyen Belözoğlu, kalecilerinin bu süreçte önemli bir performans sergilediğini dile getirdi. "Sonrasında biz hamle yaptık ve bu hamlemizin karşılığını aldığımız bir maç oldu. Şehrini ve formasını seven bir oyuncu grubumuz var. Emeklerinin karşılığını aldılar." dedi.

Kısa Vadedeki Hedefler

Belözoğlu, "Gerçekten 3 puanla anlatılamayacak kadar değerli bir galibiyet oldu. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Henüz daha yolumuz bitmedi. Kısa vadedeki hedefimize ulaşmak için 40 puanların üzerine çıkmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı. Ayrıca taraftarları stada davet ederek daha fazla destek olmalarını istedi.