Antalyaspor'un Hedefi: Mali Disiplin ve Sportif Başarı

Hedef Mali Disiplin ve Sportif Başarı

Antalyaspor Kulübü Başkanı Rıza Perçin, Türkiye'deki ünlü sanatçılar ve sosyal medya fenomenleri ile birlikte bir hafta sürecek yardım organizasyonu düzenleyeceklerini açıkladı. Perçin, bu organizasyon sayesinde Antalyaspor'u borçsuz günlerine döndürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Feda Sezonu Dönemi

Göreve yeni gelen Perçin, bu yılı "Antalyaspor feda sezonu" olarak tanımladıklarını vurguladı. Yönetim olarak transfer engeline neden olan 16 dosyayı çözüme kavuşturduklarını ifade eden Perçin, önlerinde 7-8 dosya daha bulunduğunu dile getirdi. Antalya'nın bir araya gelerek destek olması gerektiğini kaydeden Perçin, "Cenazede, düğünde nasıl birlik oluyorsak, aynı bilinçle stadyuma gelmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bağış Kampanyası ve Destek İhtiyacı

Antalyaspor'un geçmiş dönemlerden gelen ağır mali yük ve borçlar bulunduğunu belirten Perçin, bu nedenle birçok takımın gerçekleştirdiği gibi bir bağış kampanyası düzenlemeyi planlıyor. "Mali disiplini sağlayana kadar desteğe ihtiyacımız var" diyen Perçin, ünlü sanatçılarla organize edecekleri kampanyanın kulübü yeniden borçsuz bir duruma getirmesini umuyor.

Antalya'nın Geleceği ve Spor

Antalya'nın bir turizm şehri olduğunu vurgulayan Perçin, Avrupa'daki benzer şehirlerin sportif başarılarıyla öne çıktığını ifade etti. 18 milyon turist hedefi ve 30 milyar dolar üzerinde turizm girdisi bekleyen Antalya'nın en büyük markası olduğunu söyleyen Perçin, "Birkaç yıl sonra Antalya, takımıyla da neden ismini dünyada duyurmasın?" diye sorarak bu konuda devletin desteğinin önemli olduğunu belirtti.

Başarıya Giden Yol ve Hedefler

Kamp döneminin verimli geçtiğini aktaran Rıza Perçin, Emre Belözoğlu ile yapılan görüşmelere dayanarak 4-5 dikkat çekici transfer yapmayı planladıklarını ifade etti. Perçin, bu sezon ligi orta sıralarda bitirmeyi ve düşme hattının üzerinde, korku yaşamadıkları bir yıl geçirmeyi temenni ettiklerini belirtti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un başkanı Rıza Perçin, AA muhabirine, bu yılı kendileri açısından "Antalyaspor feda sezonu" olarak tanımladıklarını belirtti.