Antalyaspor'un Zorlu Maç Sonrası Açıklamaları

Antalyaspor'un Beşiktaş Mağlubiyeti Üzerine Değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'a 4-2 yenilen Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, takımının maç sonu değerlendirmelerini gerçekleştirdi.

Maç Sonrası Açıklamalar

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Aurelio, "İyi bir mücadele gösterdik, fakat bunu sonuna kadar sürdürebilmek zor oldu" ifadelerini kullandı. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk dakikasında öne geçtiklerini ancak Beşiktaş'ın beraberliği sağladıktan sonra kontrolü ele alarak maçın sonlarına doğru üçüncü ve dördüncü golleri bulduğunu belirtti.

Gelecek Hedefler

Mehmet Aurelio, Süper Lig'in 3. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maça odaklanacaklarını vurgulayarak, "Bu sezon ilk galibiyetimizi almayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, Beşiktaş ile Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, Beşiktaş ile Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.