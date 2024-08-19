Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Antalyaspor'un Zorlu Maç Sonrası Açıklamaları

Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, Beşiktaş mağlubiyetini yorumladı ve gelecek hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 00:39
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 01:00
Antalyaspor'un Zorlu Maç Sonrası Açıklamaları

Antalyaspor'un Beşiktaş Mağlubiyeti Üzerine Değerlendirme

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'a 4-2 yenilen Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, takımının maç sonu değerlendirmelerini gerçekleştirdi.

Maç Sonrası Açıklamalar

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Aurelio, "İyi bir mücadele gösterdik, fakat bunu sonuna kadar sürdürebilmek zor oldu" ifadelerini kullandı. Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk dakikasında öne geçtiklerini ancak Beşiktaş'ın beraberliği sağladıktan sonra kontrolü ele alarak maçın sonlarına doğru üçüncü ve dördüncü golleri bulduğunu belirtti.

Gelecek Hedefler

Mehmet Aurelio, Süper Lig'in 3. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacakları maça odaklanacaklarını vurgulayarak, "Bu sezon ilk galibiyetimizi almayı hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, Beşiktaş ile Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, Beşiktaş ile Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, Beşiktaş ile Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda...

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında, Beşiktaş ile Antalyaspor takımları Tüpraş Stadı’nda karşılaştı. Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı