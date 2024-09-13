Antalyaspor Yeni Transferini Duyurdu: Abdurrahim Dursun

Antalyaspor, Abdurrahim Dursun ile Anlaştı

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, kadrosuna yeni bir isim kattı. Kırmızı-beyazlı ekip, sol bek oyuncusu Abdurrahim Dursun'u transfer etti.

Sosyal Medyada Duyuruldu

Antalyaspor, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Antalyasporumuz, sol bek Abdurrahim Dursun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerini kullandı. Bu transfer, kulüp taraftarlarında heyecan yarattı.

Yeni Sezon Hedefleri

Dursun’un takıma katılmasıyla Antalyaspor'un yeni sezonda daha güçlü bir kadro ile sahaya çıkması bekleniyor. Taraftarlar, yeni transferin performansını yakından takip edecek.